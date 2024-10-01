Где самый красивый Владивосток? Ответ точно знает Сергей Черкасов

Posted 1 октября, 04:19
Published 1 октября, 04:19
Modified 1 октября, 04:21
Updated 1 октября, 04:21
Герой выставки — тоже почти традиционно — Владивосток. Город, в который Сергей Черкасов влюблен всем сердцем, всей душой. Город, который на картинах художника так прекрасен, что невозможно не замереть от восторга.
А в чём секрет? Да все просто. На пейзажах Сергея Михайловича зритель не найдет ни унылых «панелек» советского времени, ни пафосных «строек нулевых» для нуворишей, ни стеклобетонных экспериментов годов нынешних. Художник их не то, чтобы не замечает, нет. Просто — стирает из пейзажа, когда пишет Владивосток. И остаются на его работах только прекрасные старинные здания исторического центра, маяки, мосты, море, яхты, корабли, деревья — город-сказка, город-мечта. Насыщенный соленым ветром и солнцем.
— Я едва ли не каждый день на пленэр хожу, — говорит Сергей Черкасов. — Центр города, маяки, Моргородок, набережные… Мои любимые места, места силы, где подпитывается вдохновение, где живёт истинный Владивосток, не уничтоженный массовой многоэтажной застройкой.
Выставка в «Новой галерее» — традиционно небольшая — два десятка работ. Но каждую хочется рассматривать детально, узнавать место, вникать в мелочи. И ещё больше влюбляться в родной город! Хотите увидеть настоящий Владивосток? Самый красивый? Идите к Черкасову.
Напомним, вход свободный.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о выставке в Приморском отделении Союза художников России.
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