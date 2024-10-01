Где самый красивый Владивосток? Ответ точно знает Сергей Черкасов

А в чём секрет? Да все просто. На пейзажах Сергея Михайловича зритель не найдет ни унылых «панелек» советского времени, ни пафосных «строек нулевых» для нуворишей, ни стеклобетонных экспериментов годов нынешних. Художник их не то, чтобы не замечает, нет. Просто — стирает из пейзажа, когда пишет Владивосток. И остаются на его работах только прекрасные старинные здания исторического центра, маяки, мосты, море, яхты, корабли, деревья — город-сказка, город-мечта. Насыщенный соленым ветром и солнцем.