Тихо, мы в ловушке: во Владивостоке 12 человек рвались на свободу в полном молчании

Posted 1 октября, 00:56
Published 1 октября, 00:56
Modified 1 октября, 01:57
Updated 1 октября, 01:57
Это во многих отношениях необычная постановка, рождённая на сцене Московского театра мюзикла. На сцене — 12 артистов, но ни один из них не является профессиональным актёром, а вот чемпионов мира и заслуженных мастеров спорта по акробатике немало. И это понятно: «Реверс» — спектакль необычный. В нем много акробатических номеров, прыжков на батуте, трюков, сходных с цирковыми, но ни единой реплики за все время, что идет постановка, вы не услышите. Всё, что хотят сказать зрителю режиссер и артисты, они говорят пластикой, жестами, мимикой. «Реверс» — невербальный спектакль.
— Нашему спектаклю уже семь лет, и он изначально создавался как эксперимент на стыке жанров: драматическое искусство, танцевальное, акробатическое, цирковое искусство, — говорит режиссёр «Реверса» Андрей Кольцов. — Нам помогали в работе над постановкой специалисты с мировым именем: Иоахим Барт, художник по свету, лауреат двух «Золотых масок», мастер, работавший с Питером Штайном. Наш хореограф -великолепная Дебра Браун, которая сделала более десятка постановок для «Cirque du Soleil». работавшая с мировыми звёздами. Наш композитор — Миша Мищенко, гениальный, на мой взгляд, композитор-минималист, который написал замечательную музыку.
Музыка, свет, а особенно — пластика, движение — действительно принципиально важны в этом спектакле. Когда героям не дали слов, за них говорят действия. Каждое движение символично, имеет смысл и что-то значит. Тем более что артистам предложено было идти за своей природой…
— Мы не расписывали движения изначально, — говорит Андрей Кольцов, — просто предложили каждому из наших артистов поразмышлять над тем, что сделал бы он, оказавшись в такой ситуации: замкнутое пространство, запертые двери, 12 чужаков — показать это… Вот так и рождался спектакль. О чем он? О познании себя в экстремальной ситуации, о пути к свободе, о внутренних демонах и о том, как одержать над ними верх.
«Реверс» — очень сложный, можно сказать, тяжёлый физически спектакль. Артисты постоянно в движении, один акробатический номер сменяется другим, трюки с лестницей, перекладинами, шестами, прыжки, поддержки… Все выверено и точно, ведь работают артисты без страховок. Именно поэтому перед началом постановки зрителей предупреждают не только о том, что фотосъемка запрещена, но и о том, что использование вспышки может оказаться фатальным: ослепить выполняющего трюк артиста… Но, конечно, трюки в «Реверсе» отнюдь не самоцель. Это средство выражения идеи, посыла спектакля. Разговора со зрителем о том, заперты ли мы внутри себя и как найти путь к свободе.
— Мы показывали спектакль на множестве фестивалей, — говорит генеральный директор Московского театра мюзикла Александр Новиков. — У нас очень строгие требования к площадке, которая принимает постановку: баланс сцены, нагрузки, которые она выдерживает. И мы очень признательны академическому театру имени Горького за сотрудничество и помощь.
Напомним, фестиваль проходит в третий раз и в этом году продлится до 6 октября. Организатор международного Тихоокеанского театрального фестиваля — международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова при участии Государственного театра наций при поддержке министерства культуры России и правительства Приморского края.
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