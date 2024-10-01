Тихо, мы в ловушке: во Владивостоке 12 человек рвались на свободу в полном молчании

«Реверс» — очень сложный, можно сказать, тяжёлый физически спектакль. Артисты постоянно в движении, один акробатический номер сменяется другим, трюки с лестницей, перекладинами, шестами, прыжки, поддержки… Все выверено и точно, ведь работают артисты без страховок. Именно поэтому перед началом постановки зрителей предупреждают не только о том, что фотосъемка запрещена, но и о том, что использование вспышки может оказаться фатальным: ослепить выполняющего трюк артиста… Но, конечно, трюки в «Реверсе» отнюдь не самоцель. Это средство выражения идеи, посыла спектакля. Разговора со зрителем о том, заперты ли мы внутри себя и как найти путь к свободе.