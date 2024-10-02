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Posted 2 октября, 05:49

Published 2 октября, 05:49

Modified 2 октября, 05:51

Updated 2 октября, 05:51

Присягу приняли кадеты — ученики гвардейского класса в Артёме в Приморском крае

«На путь служения Отечеству»: ученики Гвардейского класса в Артёме приняли присягу

2 октября 2024, 05:49
Фото: kwonvyacheslav

Присягу приняли кадеты — ученики гвардейского класса в Артёме в Приморском крае

Сюжет
Дети
В Гвардейский класс в школе № 1 Артёма приняли юных кадетов. Первый кадетский класс Росгвардии в школах Приморья появился именно в городе шахтёров и авиаторов в 2023 году.

Гвардейский класс — класс кадетов Росгвардии в школе № 1 существует уже второй год, и торжественный приём учащихся — с принятием присяги! — это уже пусть и небольшая, но традиция.

22 ученика школы № 1 решили связать свою жизнь со служением Отечеству. Кадеты обязаны хорошо учиться, серьезно заниматься военно-спортивной подготовкой, быть готовыми всегда прийти на помощь, уметь преодолевать трудности.

Как отметил Вячеслав Квон, те учащиеся, что в прошлом году стали кадетами, многого добились: показывают достойные результаты в городских и краевых конкурсах и олимпиадах, и даже выходят на всероссийский уровень.

— Сегодня в вашей жизни, ребята, — важнейшее, значимое событие, — сказал на церемонии глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон. — Вы принимаете присягу кадетов. Быть кадетом почётно и ответственно. С сегодняшнего дня вы выбрали для себя путь служения Родине. Это непросто. Но я уверен, что вы справитесь со своей задачей на отлично!

Глава АГО выразил благодарность руководству Росгвардии Приморья за то, что оно способствовало открытию в Артёме Гвардейского класса. И выразил уверенность: новенькие кадеты будут с гордостью носить это звание.

Видео: kwonvyacheslav.

Отметим, что в Артёме большое внимание уделяют воспитанию патриотизма, гражданственности у юного поколения. На днях в городе прошел праздник — День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией «Пока мы едины — мы непобедимы».

Юным жителям Артёма на празднике, в торжественной обстановке, глава города вручил паспорта гражданина России.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в АГО идёт строительство Центра культурного развития.

Глава Артёма проверил, как возводится Центр культурного развития
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