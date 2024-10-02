«На путь служения Отечеству»: ученики Гвардейского класса в Артёме приняли присягу

Posted 2 октября, 05:49
Published 2 октября, 05:49
Modified 2 октября, 05:51
Updated 2 октября, 05:51
Гвардейский класс — класс кадетов Росгвардии в школе № 1 существует уже второй год, и торжественный приём учащихся — с принятием присяги! — это уже пусть и небольшая, но традиция.
22 ученика школы № 1 решили связать свою жизнь со служением Отечеству. Кадеты обязаны хорошо учиться, серьезно заниматься военно-спортивной подготовкой, быть готовыми всегда прийти на помощь, уметь преодолевать трудности.
Как отметил Вячеслав Квон, те учащиеся, что в прошлом году стали кадетами, многого добились: показывают достойные результаты в городских и краевых конкурсах и олимпиадах, и даже выходят на всероссийский уровень.
— Сегодня в вашей жизни, ребята, — важнейшее, значимое событие, — сказал на церемонии глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон. — Вы принимаете присягу кадетов. Быть кадетом почётно и ответственно. С сегодняшнего дня вы выбрали для себя путь служения Родине. Это непросто. Но я уверен, что вы справитесь со своей задачей на отлично!
Глава АГО выразил благодарность руководству Росгвардии Приморья за то, что оно способствовало открытию в Артёме Гвардейского класса. И выразил уверенность: новенькие кадеты будут с гордостью носить это звание.
Отметим, что в Артёме большое внимание уделяют воспитанию патриотизма, гражданственности у юного поколения. На днях в городе прошел праздник — День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией «Пока мы едины — мы непобедимы».
Юным жителям Артёма на празднике, в торжественной обстановке, глава города вручил паспорта гражданина России.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в АГО идёт строительство Центра культурного развития.
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