От глупости избавился: жизнь после операции на мозге показали жителям Владивостока

Это история о том, как человек начинает смотреть на свою жизнь и всё, что вокруг, другими глазами. Словно прозревает. Главный герой перенёс операцию на мозге и вернулся к жизни буквально с грани между бытием и небытием. И вроде бы всё вокруг, как всегда, а он — пройдя через испытание — видит, как много пустоты повсюду: в людях, в разговорах, в поступках… Жизнь разделилась на «до» и «после» — и пока что в том, что «после» он не может найти смысла, точки опоры.