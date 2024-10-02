От глупости избавился: жизнь после операции на мозге показали жителям Владивостока

Posted 2 октября, 00:44
Published 2 октября, 00:44
Modified 2 октября, 00:46
Updated 2 октября, 00:46
Это история о том, как человек начинает смотреть на свою жизнь и всё, что вокруг, другими глазами. Словно прозревает. Главный герой перенёс операцию на мозге и вернулся к жизни буквально с грани между бытием и небытием. И вроде бы всё вокруг, как всегда, а он — пройдя через испытание — видит, как много пустоты повсюду: в людях, в разговорах, в поступках… Жизнь разделилась на «до» и «после» — и пока что в том, что «после» он не может найти смысла, точки опоры.
— Я и мой герой Роман — почти одного возраста, — рассказал артист РТБД Максим Брагинец. — К этому возрасту поневоле задумываешься, в чём смысл жизни, задаешь вопросы себе и окружающему миру. А Романа к этому еще и внешние обстоятельства подтолкнули — операция, которую он перенёс. Его искания мне понятны, поэтому вживаться в роль было несложно.
Главный герой «Камня глупости» постоянно ведёт диалог — если не с друзьями или родными, то сам с собой. После операции на многие вещи он стал смотреть иначе, и зритель в зале Приморского театра молодёжи вместе с героем недоумевал, посмеивался над тем, что еще недавно казалось почти что естественным. Может быть, главный герой «Камня глупости» после операции стал нетерпимым и жёстким, как говорят ему все вокруг? А может быть, просто стал называть вещи своими именами? Решать зрителю.
— Мы играли «Камень глупости» в Москве, Ярославле, Санкт-Петербурге, — рассказал Максим Брагинец. — Нас прекрасно принимали, после спектакля на обсуждение оставалось немало зрителей, люди задавали вопросы, рассказывали свои истории.
Республиканский театр белорусской драматургии, как ясно из названия, ставит пьесы местных авторов. «Камень глупости» идёт в театре уже более двух лет и неизменно собирает полный зал.
— Причём приходит очень разновозрастная аудитория, — рассказал артист Виктор Богушевич, исполняющий роль Отца в постановке. — Эта тема «как найти смысл в происходящем вокруг и что делать, если тебе плохо» задевает многих, и молодых, и немолодых.
А Максим Брагинец отметил, что то, как его герой пытается найти путь в жизни после операции на мозге, это «очень по-белорусски».
— Понимаете, если, например, сравнивать с Зиловым, героем пьесы «Утиная охота» (16+) (а мне приходилось играть и эту роль), то разница очевидна, — говорит Максим Брагинец. — Зилову плохо, и всем людям, которые находятся рядом с ним, тоже плохо. А Роман закрывается больше в себе, уходит в свою ракушку и грызет не других, а в себя в первую очередь. Вот, на мой взгляд, это вот такое отличие наше национальное, и драматург очень точно его подметил.
Публика Владивостока приняла спектакль на ура. Разговор с участниками спекаткля после спектакля был искренним и трогательным. Белорусские артисты отметили, что остались в восторге от Владивостока, от «большой воды, которую видно в окно» и от облика города в целом.
Напомним, фестиваль проходит в третий раз и в этом году продлится до 6 октября. Организатор международного Тихоокеанского театрального фестиваля — международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова при участии Государственного театра наций при поддержке министерства культуры России и правительства Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как приняла публика Владивостока невербальный спектакль.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))