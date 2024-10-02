Отец бегал за сыном с «пневматом»: выяснилось, что случилось ночью во Владивостоке

Posted 2 октября, 03:31
Published 2 октября, 03:31
Modified 2 октября, 03:39
Updated 2 октября, 03:39
Полицейские во Владивостоке нашли участников конфликта, случившегося в квартире жилого дома в Ленинском районе.
По информации пресс-службы краевого Управления МВД России, сотрудники полиции начали проверку по факту случившегося.
Один из местных жителей обратился в полицию и заявил, что его отец угрожает ему, имея при себе пневматический пистолет.
Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли по указанному адресу и задержали 52-летнего мужчину, его доставили в отдел полиции.
К счастью, в результате конфликта никто не пострадал. Пневматический пистолет изъяли и отправили на экспертизу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о конфликте в жилом доме во Владивостоке.
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