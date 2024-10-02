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Posted 2 октября, 03:31

Published 2 октября, 03:31

Modified 2 октября, 03:39

Updated 2 октября, 03:39

Разборками родственников во Владивостоке заинтересовалась полиция Приморья

Отец бегал за сыном с «пневматом»: выяснилось, что случилось ночью во Владивостоке

2 октября 2024, 03:31
Фото: pxhere.com

Разборками родственников во Владивостоке заинтересовалась полиция Приморья

Сюжет
Полиция
Полиция Владивостока установила участников конфликта с пистолетом. До этого очевидцы сообщили о том, что неизвестный угрожал другим людям предметом, похожим на оружие.

Полицейские во Владивостоке нашли участников конфликта, случившегося в квартире жилого дома в Ленинском районе.

По информации пресс-службы краевого Управления МВД России, сотрудники полиции начали проверку по факту случившегося.

Один из местных жителей обратился в полицию и заявил, что его отец угрожает ему, имея при себе пневматический пистолет.

Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли по указанному адресу и задержали 52-летнего мужчину, его доставили в отдел полиции.

К счастью, в результате конфликта никто не пострадал. Пневматический пистолет изъяли и отправили на экспертизу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о конфликте в жилом доме во Владивостоке.

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#Новости#Владивосток#Полиция#Экспертиза#Задержание#Конфликт#Приморский край#Заявление#Происшествия#Жилой дом#Ленинский район
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