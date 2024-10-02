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Posted 2 октября, 06:35

Published 2 октября, 06:35

Modified 2 октября, 06:37

Updated 2 октября, 06:37

Российско-китайская фотовыставка откроется во Владивостоке

Владивосток и КНР расширяют фотодиалоги: особенная выставка откроется в столице ДФО

2 октября 2024, 06:35
Фото: vostokmedia.com

Российско-китайская фотовыставка откроется во Владивостоке

Сюжет
Выставка
Во Владивостоке в центре современного искусства «Артэтаж» 9 октября состоится открытие выставки «Россия-Китай: фотодиалоги» (12+).
— Как известно, 2024 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом культуры России и Китая, — рассказали в «Артэтаже». — За прошедшие месяцы состоялось несколько поездок приморских мастеров фотографии в приграничные провинции КНР. Побывали и китайские фотографы в Приморье. На выставке, которая откроется 9 октября, будут представлены работы фотохудожников из из Приморского края и провинции Хэйлунцзян (КНР). Среди организаторов — Приморское региональное отделение Союза фотохудожников РФ.

Темы большинства работ — природа и жизнь приграничья, Приморья и соседних провинций КНР. Для организаторов было важно показать, что люди двух стран, при всех внешних различиях, очень похожи, и чувства, которые они испытывают, едины.

Отметим, что жанры представленных на выставке фоторабот весьма разнообразны — от пейзажа до портрета.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, на какой выставке можно увидеть самый красивый Владивосток.

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#Новости#Культура#Владивосток#Выставка#Центр современного искусства "Артэтаж"#Приморский край
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