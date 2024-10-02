Владивосток и КНР расширяют фотодиалоги: особенная выставка откроется в столице ДФО

Posted 2 октября, 06:35
Published 2 октября, 06:35
Modified 2 октября, 06:37
Updated 2 октября, 06:37
— Как известно, 2024 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом культуры России и Китая, — рассказали в «Артэтаже». — За прошедшие месяцы состоялось несколько поездок приморских мастеров фотографии в приграничные провинции КНР. Побывали и китайские фотографы в Приморье. На выставке, которая откроется 9 октября, будут представлены работы фотохудожников из из Приморского края и провинции Хэйлунцзян (КНР). Среди организаторов — Приморское региональное отделение Союза фотохудожников РФ.
Темы большинства работ — природа и жизнь приграничья, Приморья и соседних провинций КНР. Для организаторов было важно показать, что люди двух стран, при всех внешних различиях, очень похожи, и чувства, которые они испытывают, едины.
Отметим, что жанры представленных на выставке фоторабот весьма разнообразны — от пейзажа до портрета.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, на какой выставке можно увидеть самый красивый Владивосток.
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