Город с большими идеями: «Авангардисты Владивостока» укрепляют имидж столицы ДФО

Posted 3 октября, 01:58
Published 3 октября, 01:58
Modified 3 октября, 02:00
Updated 3 октября, 02:00
Проект реализуется при поддержке администрации Владивостока. Его задача, по словам организаторов, — вовлечь жителей столицы в голосование о будущем позиционировании города, пригласить к диалогу активных жителей, культурных деятелей и представителей власти.
«Авангардисты Владивостока» стремятся объединить всех, кто любит город, мечтает развить его имидж как туристического центра, желает раскрыть новые возможности для горожан.
— Владивосток — город людей с большими идеями. И сегодня важно дать возможность высказаться каждому жителю. Чтобы услышать, чего мы действительно хотим, во что верим, и как планируем прожить следующие десятилетия. Проект «Авангардисты Владивостока» — это возможность близкого диалога с каждым жителем города, поддержка их инициатив и совместное развитие нашего любимого города. А также позиционирование Владивостока на федеральном уровне как города, открытого новым возможностям, куда люди могут приезжать как туристы — и оставаться жить. Важно безусловно, чтобы и местная молодежь оставалась создавать, творить и развиваться в родном городе, — отметил глава Владивостока Константин Шестаков.
с 10 по 13 октября во Владивостоке пройдут основные мероприятия в рамках проекта, они открыты для всех горожан. В Нагорном парке начнёт работу фотовыставка «Город Ветров» (16+), которая объединит работы авангардистов — художников и фотографов Владивостока. В первый день работы выставки — 10 октября — вечером в парке пройдет диджей-сет от Лены Павельевой (16+).
Куратор проекта Марисабель (перфоманс-практик Мария Глухова) подчёркивает: «История Владивостока — это всегда про предпринимателей, про авангардистов — тех, кто стоял на передовой и был готов создавать что-то новое. Мы сейчас лишь повторяем эту историю. И объединяем государство, художников и бизнес, влюбленных в свой город. Мы надеемся, что проект будет жить долго, что он поможет создать новый брендбук города, что о Владивостоке — как о городе возможностей и людей-лидеров, которые своими руками создают будущее, в котором хотят жить, заговорит вся страна».
Кроме того, в Нагорном появится арт-инсталляция (12+), созданная крупнейшим архитектурным бюро Владивостока Concrete Jungle и локальными творческими объединениями «Пуск» и «Пятый Порт». В керлинг-центре «Дом со льдом» пройдет Night Market (16+), объединяющий местных и московских поваров, художников и музыкантов.
Особый гость «Авангардистов Владивостока» — знаменитый российский стрит-арт-художник Евгений Чес. С 10 по 13 октября он проведет мастер-классы (16+) для местных любителей и мастеров уличного искусства, создаст несколько арт-объектов, которые будут украшать Владивосток и по окончании фестиваля.
Необычное мероприятие пройдёт в стенах одного из партнёров «Авангардистов Владивостока» — холдинга «Востокцемент». На территории бетонного завода на улице Руднева для участников проекта состоится иммерсивный променад «Цемент как искусство» (16+), в основе которого — истории людей, проработавших в компании более 20 лет.
Организаторы фестиваля отмечают: на время работы «Авангардистов Владивостока» в столицу ДФО приедут известные предприниматели из сферы креативных индустрий со всей России. Они вступят в диалог с владивостокскими активистами, общественниками, представителями бизнеса и примут участие в креативно-стратегических сессиях, посвященных вектору развития Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, каким видит Владивосток на своих картинах заслуженный художник России Сергей Черкасов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))