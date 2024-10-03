Город с большими идеями: «Авангардисты Владивостока» укрепляют имидж столицы ДФО

Куратор проекта Марисабель (перфоманс-практик Мария Глухова) подчёркивает: «История Владивостока — это всегда про предпринимателей, про авангардистов — тех, кто стоял на передовой и был готов создавать что-то новое. Мы сейчас лишь повторяем эту историю. И объединяем государство, художников и бизнес, влюбленных в свой город. Мы надеемся, что проект будет жить долго, что он поможет создать новый брендбук города, что о Владивостоке — как о городе возможностей и людей-лидеров, которые своими руками создают будущее, в котором хотят жить, заговорит вся страна».