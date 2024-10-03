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Posted 3 октября, 00:37

Published 3 октября, 00:37

Modified 3 октября, 00:39

Updated 3 октября, 00:39

Серьёзный пожар произошёл в Хабаровске в музыкальном театре

Пожар серьёзный, дым виден отовсюду: очаг культуры пылает в Хабаровске — видео

3 октября 2024, 00:37
Фото: 1MI

Серьёзный пожар произошёл в Хабаровске в музыкальном театре

Сюжет
Пожар
В центре Хабаровска пылает пожар — горит краевой музыкальный театр. В ГУ МЧС региона сообщают: возгорание серьёзное, уже создан оперативный штаб по ликвидации пожара — возглавляет его губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Пожару присвоен высший ранг опасности, к счастью, жертв нет. На месте работают 8 единиц техники и 39 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений.

По сообщениям в новых медиа, движение по улице Карла Маркса, где расположен театр музыкальной комедии, как по привычке называют хабаровчане это учреждение культуры, частично перекрыто.

Полыхает так, что столбы дыма видны во всех районах Хабаровска. По последним сообщениям очевидцев, у здания обвалилась крыша.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о пожаре в школе Владивостока.

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