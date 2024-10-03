Пожар серьёзный, дым виден отовсюду: очаг культуры пылает в Хабаровске — видео

Posted 3 октября, 00:37
Published 3 октября, 00:37
Modified 3 октября, 00:39
Updated 3 октября, 00:39
Пожару присвоен высший ранг опасности, к счастью, жертв нет. На месте работают 8 единиц техники и 39 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений.
По сообщениям в новых медиа, движение по улице Карла Маркса, где расположен театр музыкальной комедии, как по привычке называют хабаровчане это учреждение культуры, частично перекрыто.
Полыхает так, что столбы дыма видны во всех районах Хабаровска. По последним сообщениям очевидцев, у здания обвалилась крыша.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о пожаре в школе Владивостока.
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