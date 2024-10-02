Загорелся фасад: новая информация о задымленной школе во Владивостоке

Posted 2 октября, 07:47
Published 2 октября, 07:47
Modified 2 октября, 07:49
Updated 2 октября, 07:49
На улице Анны Щетининой загорелся фасад школы, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Спасатели в кратчайшие сроки устранили возгорание, которое раскинулось на площади около одного квадратного метра.
Администрация образовательного учреждения оперативно эвакуировала учеников и персонал. В результате происшествия никто не пострадал.
«Теперь дознавателям МЧС России предстоит установить причину возникновения пожара, проводится проверка», — отметили в официальном telegram-канале ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в микрорайоне Снеговая Падь задымилась школа. Очевидцы запечатлели пожарную машину, которая быстро прибыла на место инцидента.
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