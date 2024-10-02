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Posted 2 октября, 07:47

Published 2 октября, 07:47

Modified 2 октября, 07:49

Updated 2 октября, 07:49

Загорелся фасад школы во Владивостоке

Загорелся фасад: новая информация о задымленной школе во Владивостоке

2 октября 2024, 07:47
Фото: mchs_vdk

Загорелся фасад школы во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Спасатели МЧС Приморского края поделились подробностями происшествия, случившегося на территории школы.

На улице Анны Щетининой загорелся фасад школы, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Спасатели в кратчайшие сроки устранили возгорание, которое раскинулось на площади около одного квадратного метра.

Администрация образовательного учреждения оперативно эвакуировала учеников и персонал. В результате происшествия никто не пострадал.

«Теперь дознавателям МЧС России предстоит установить причину возникновения пожара, проводится проверка», — отметили в официальном telegram-канале ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в микрорайоне Снеговая Падь задымилась школа. Очевидцы запечатлели пожарную машину, которая быстро прибыла на место инцидента.

Школа задымилась во Владивостоке — фото с места событий
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