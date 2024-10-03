Привет, антициклон: бабье лето обосновалось в Приморском крае

Posted 2 октября, 23:31
Published 2 октября, 23:31
Modified 2 октября, 23:33
Updated 2 октября, 23:33
Антициклон принёс в край приятную погоду, сообщают в пресс-службе Примгидромета. Даже ветер по всему региону — слабый до умеренного. И воздух прогреется до +20°С .
Во Владивостоке сейчас небо ясное и чистое, днём возможна небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6…+8°C, днём +15…+17°С.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какая погода будет в Приморье в первые выходные октября.
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