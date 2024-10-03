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Posted 2 октября, 23:31

Published 2 октября, 23:31

Modified 2 октября, 23:33

Updated 2 октября, 23:33

Середина недели в Приморском крае будет сухой и тёплой, обещают синоптики

Привет, антициклон: бабье лето обосновалось в Приморском крае

2 октября 2024, 23:31
Фото: vostokmedia.com

Середина недели в Приморском крае будет сухой и тёплой, обещают синоптики

Сюжет
Погода
В четверг, 3 октября, погода в Приморском крае будет сухой, солнечной и тёплой. Специалисты Примгидромета обещают — столбики термометров поднимутся до + 20 градусов по Цельсию.

Антициклон принёс в край приятную погоду, сообщают в пресс-службе Примгидромета. Даже ветер по всему региону — слабый до умеренного. И воздух прогреется до +20°С .

Во Владивостоке сейчас небо ясное и чистое, днём возможна небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6…+8°C, днём +15…+17°С.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какая погода будет в Приморье в первые выходные октября.

«Это снова, это снова бабье лето»: солнечно и тепло будет в Приморье на выходных
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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Осадки#Приморье
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