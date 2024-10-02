«Это снова, это снова бабье лето»: солнечно и тепло будет в Приморье на выходных

Posted 2 октября, 03:42
Published 2 октября, 03:42
Modified 2 октября, 03:44
Updated 2 октября, 03:44
В пресс-службе Примгидромета сообщили: 5 и 6 октября край будет находиться под влиянием тихоокеанского антициклона — а это значит, что будет тепло, почти без ветра и солнечно.
Даже ночами по краю будет до +5 °С в северных районах, а в южных и на побережье — до +14 °С. Днем воздух прогреется до +16…+23 °С.
И никакого дождя!
Во Владивостоке на выходные можно смело планировать поездки на море и на природу: ожидается солнечная и теплая погода. Ночью температура воздуха будет держаться в районе +10…+14 °С, а днем поднимется до +17…+21 °С.
Но помните, земляки, бабье лето коротко. И осень совсем скоро заявит свои права. «Восток-Медиа» сообщало об этом.
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