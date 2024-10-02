«Это снова, это снова бабье лето»: солнечно и тепло будет в Приморье на выходных

Даже ночами по краю будет до +5 °С в северных районах, а в южных и на побережье — до +14 °С. Днем воздух прогреется до +16…+23 °С.



И никакого дождя!



Во Владивостоке на выходные можно смело планировать поездки на море и на природу: ожидается солнечная и теплая погода. Ночью температура воздуха будет держаться в районе +10…+14 °С, а днем поднимется до +17…+21 °С.