Берегите себя и наши театры: Валерий Гергиев и Владимир Машков выступили с обращением

Posted 4 октября, 01:12
Published 4 октября, 01:12
Modified 4 октября, 01:44
Updated 4 октября, 01:44
— Дорогие друзья! Два страшных события произошли в театральном мире России. Вчера днем пожар в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии унес жизнь сотрудника театра, а сегодня ночью полностью сгорел Хабаровский краевой академический музыкальный театр, — говорится в обращении. — Эти две трагедии — наша общая боль.
Владимир Машков и Валерий Гергиев выразили соболезнования семье погибшего сотрудника театра в Екатеринбурге и всем пострадавшим. Также они отметили, что надеются на скорейшее восстановление театра в Екатеринбурге и возрождение театра в Хабаровске. Отделения СТД России готовы по мере возможности оказать любую помощь в этом важном деле, подчеркивается в обращении.
«Многие театры России традиционно занимают исторические здания. Безусловно, они требуют к себе особого, бережного отношения. Абсолютно в каждом театре есть бесценные рукописи, музыкальные инструменты, костюмы, декорации. Просим всех сотрудников театров и особенно руководителей с максимальной внимательностью относиться к пожарной безопасности.
Печальные события в Екатеринбурге и Хабаровске должны еще больше сплотить наше театральное сообщество. Берегите себя и наши театры!» — обратились ко всей театральной общественности страны председатель и сопредседатель СТД РФ.
Напомним, известие о пожаре в музыкальном театре Хабаровска болью отозвалось во всех театральных коллективах Приморского края, ведь между театрами двух регионов существуют тесные связи, артисты из Хабаровска не раз приезжали с гастролями во Владивосток.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что причины пожара в театре Хабаровска устанавливаются.
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