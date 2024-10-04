Берегите себя и наши театры: Валерий Гергиев и Владимир Машков выступили с обращением

Владимир Машков и Валерий Гергиев выразили соболезнования семье погибшего сотрудника театра в Екатеринбурге и всем пострадавшим. Также они отметили, что надеются на скорейшее восстановление театра в Екатеринбурге и возрождение театра в Хабаровске. Отделения СТД России готовы по мере возможности оказать любую помощь в этом важном деле, подчеркивается в обращении.