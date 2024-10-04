Это яйца говорят с тобой: где во Владивостоке можно услышать голос сокровищ

Posted 4 октября, 03:52
Published 4 октября, 03:52
Modified 4 октября, 03:54
Updated 4 октября, 03:54
Взглянуть на уникальные пасхальные яйца (те, что принадлежали дому Романовых) работы Фаберже, на редчайшие украшения и узнать их историю — без коллективной экскурсии и не стараясь поспеть за гидом, сможет каждый посетитель музея. К его услугам — аудиогид. Взял — и в своем ритме, без спешки, прогуливаешься по выставке.
Показательно, что аудиогид выпущен сразу на двух языках — русском и китайском. Ведь достаточно заглянуть в книгу отзывов о выставке, чтобы увидеть, как много там записей иероглифами — на китайском особенно.
— Для нас очень ценно, что версию на китайском языке озвучила доктор психологических наук, профессор и содиректор Института Конфуция Дальневосточного Федерального университета госпожа Лю Цунъин, — подчеркнули в музее-заповеднике.
Выставка «Эпоха Фаберже» — это восемь залов и более трёх сотен ценных предметов из собраний Музеев Московского Кремля. Главные экспонаты выставки — три из десяти пасхальных яиц, хранящихся у московских коллег — «300-летие Дома Романовых», яйцо с моделью Александровского дворца и «Стальное».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чем удивит Владивосток выставка российских и китайских фотографов.
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