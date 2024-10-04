Это яйца говорят с тобой: где во Владивостоке можно услышать голос сокровищ

Взглянуть на уникальные пасхальные яйца (те, что принадлежали дому Романовых) работы Фаберже, на редчайшие украшения и узнать их историю — без коллективной экскурсии и не стараясь поспеть за гидом, сможет каждый посетитель музея. К его услугам — аудиогид. Взял — и в своем ритме, без спешки, прогуливаешься по выставке.