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Posted 4 октября, 03:52

Published 4 октября, 03:52

Modified 4 октября, 03:54

Updated 4 октября, 03:54

Аудиогид по выставке работ Фаберже создан в ведущем музее Приморского края

Это яйца говорят с тобой: где во Владивостоке можно услышать голос сокровищ

4 октября 2024, 03:52
Фото: Жанна Беляева. Музей имени Арсеньева

Аудиогид по выставке работ Фаберже создан в ведущем музее Приморского края

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Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева
Выставку Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства» (6+) в Объединённом музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева только за месяц посетило более 10 тысяч человек. А теперь каждый желающий сможет воспользоваться и услугами аудиогида.

Взглянуть на уникальные пасхальные яйца (те, что принадлежали дому Романовых) работы Фаберже, на редчайшие украшения и узнать их историю — без коллективной экскурсии и не стараясь поспеть за гидом, сможет каждый посетитель музея. К его услугам — аудиогид. Взял — и в своем ритме, без спешки, прогуливаешься по выставке.

Показательно, что аудиогид выпущен сразу на двух языках — русском и китайском. Ведь достаточно заглянуть в книгу отзывов о выставке, чтобы увидеть, как много там записей иероглифами — на китайском особенно.

— Для нас очень ценно, что версию на китайском языке озвучила доктор психологических наук, профессор и содиректор Института Конфуция Дальневосточного Федерального университета госпожа Лю Цунъин, — подчеркнули в музее-заповеднике.

Выставка «Эпоха Фаберже» — это восемь залов и более трёх сотен ценных предметов из собраний Музеев Московского Кремля. Главные экспонаты выставки — три из десяти пасхальных яиц, хранящихся у московских коллег — «300-летие Дома Романовых», яйцо с моделью Александровского дворца и «Стальное».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чем удивит Владивосток выставка российских и китайских фотографов.

Владивосток и КНР расширяют фотодиалоги: особенная выставка откроется в столице ДФО
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#Новости#Культура#Владивосток#Приморский край#Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева
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