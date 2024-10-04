Константин Шестаков: автохлам с улиц Владивостока уберут, работы уже ведутся

Работы по вывозу автохлама — а чаще всего надоевших железных коней бросают во дворах домов, где они ржавеют годами и мешают проезду спецтехники, проведению работ по благоустройству и так далее — ведёт городское предприятие СГТ. Уже вывезено три брошенных разукомплектованных автомобиля: жители домов на Черняховского, 19, Громова, 12 и Юмашева, 24 вздохнули с облегчением: наконец-то!