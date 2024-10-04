Константин Шестаков: автохлам с улиц Владивостока уберут, работы уже ведутся

Posted 4 октября, 00:29
Published 4 октября, 00:29
Modified 4 октября, 00:31
Updated 4 октября, 00:31
Глава Владивостока подчеркнул: у администрации города есть все необходимые законные полномочия для того, чтобы провести планомерную и масштабную очистку города от авто-утиля.
— Для признания машины брошенной и разукомплектованной нужно, чтобы она попала как минимум под два критерия, — сообщается в официальном telegram-канале Константина Шестакова. — Всего критериев несколько: наличие плотных следов загрязнений на лобовом и боковых стеклах, растительность, отсутствие государственных регистрационных знаков, спущенные колеса, неисправность замков дверей и беспрепятственный доступ в салон, сквозная коррозия элементов кузова более 10 кв. см.
Работы по вывозу автохлама — а чаще всего надоевших железных коней бросают во дворах домов, где они ржавеют годами и мешают проезду спецтехники, проведению работ по благоустройству и так далее — ведёт городское предприятие СГТ. Уже вывезено три брошенных разукомплектованных автомобиля: жители домов на Черняховского, 19, Громова, 12 и Юмашева, 24 вздохнули с облегчением: наконец-то!
— В прошлом месяце под брошенными машинами было признано 14 объектов. Теперь все их ждет эвакуация, — отметил Константин Шестаков.
Отметим, что Владивосток уже давно и методично избавляется и от прочего хлама, уродующего лицо города, в том числе незаконной рекламы и установленных без разрешения гаражей. Работа ведётся под контролем главы города.
Например, снесены незаконно установленные гаражи на улицах Кутузова, 2-й Гражданской, Адмирала Корнилова и многих других.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, сколько лет гниют во дворах города брошенные автомобили.
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