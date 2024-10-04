Осадки не исключены: конец рабочей недели в Приморье будет прохладным

В пресс-службе Примгидромета сообщили: погоду в крае определяет всё тот же антициклон, но дать стопроцентную гарантию, что осадков не предвидится, нельзя. Поэтому — без существенных осадков со слабым западным ветром. Воздух ночью уже не согреет теплом — местами в крае заморозки до -4°C, а вот днём пока еще приятное тепло — до 20 градусов по Цельсию.



Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков — на фоне умеренного западного ветра. Заморозков по ночам в столице ДФО пока нет, хотя и нежарко — +9°C, а днём столбик термометра поднимется до +17°С. Словом, летние наряды стоит окончательно убрать в шкафы, а вот курточки и обувь потеплее не помешают.