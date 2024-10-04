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Posted 3 октября, 23:22

Published 3 октября, 23:22

Modified 3 октября, 23:24

Updated 3 октября, 23:24

Типичная осенняя погода установится в Приморском крае в пятницу

Осадки не исключены: конец рабочей недели в Приморье будет прохладным

3 октября 2024, 23:22
Фото: vostokmedia.com

Типичная осенняя погода установится в Приморском крае в пятницу

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Погода
Первая неделя октября подходит к концу и осень все больше устанавливает свои права в Приморском крае. Сегодня, 4 октября, погода в крае будет именно осенней. В хорошем смысле слова.

В пресс-службе Примгидромета сообщили: погоду в крае определяет всё тот же антициклон, но дать стопроцентную гарантию, что осадков не предвидится, нельзя. Поэтому — без существенных осадков со слабым западным ветром. Воздух ночью уже не согреет теплом — местами в крае заморозки до -4°C, а вот днём пока еще приятное тепло — до 20 градусов по Цельсию.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков — на фоне умеренного западного ветра. Заморозков по ночам в столице ДФО пока нет, хотя и нежарко — +9°C, а днём столбик термометра поднимется до +17°С. Словом, летние наряды стоит окончательно убрать в шкафы, а вот курточки и обувь потеплее не помешают.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, кому стоит опасаться магнитных бурь в крае и когда.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Осадки#Осень
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