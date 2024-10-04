Осадки не исключены: конец рабочей недели в Приморье будет прохладным

Posted 3 октября, 23:22
Published 3 октября, 23:22
Modified 3 октября, 23:24
Updated 3 октября, 23:24
В пресс-службе Примгидромета сообщили: погоду в крае определяет всё тот же антициклон, но дать стопроцентную гарантию, что осадков не предвидится, нельзя. Поэтому — без существенных осадков со слабым западным ветром. Воздух ночью уже не согреет теплом — местами в крае заморозки до -4°C, а вот днём пока еще приятное тепло — до 20 градусов по Цельсию.
Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков — на фоне умеренного западного ветра. Заморозков по ночам в столице ДФО пока нет, хотя и нежарко — +9°C, а днём столбик термометра поднимется до +17°С. Словом, летние наряды стоит окончательно убрать в шкафы, а вот курточки и обувь потеплее не помешают.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, кому стоит опасаться магнитных бурь в крае и когда.
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