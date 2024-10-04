«Вы растите наше будущее: глава Артёма поздравил педагогов города — видео

Глава АГО отметил: в городе шахтёров и авиаторов в сфере образования работает более 1 000 человек. В 2024 году в образовательные учреждения пришло работать 14 молодых специалистов, а всего за последние три года в школы, детские сады и учреждения дополнительного образования Артема пришли более 60 молодых педагогов.