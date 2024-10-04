«Вы растите наше будущее: глава Артёма поздравил педагогов города — видео

Posted 4 октября, 01:52
Published 4 октября, 01:52
Modified 4 октября, 01:54
Updated 4 октября, 01:54
— Это особенный и очень важный праздник, — отметил Вячеслав Квон в своём официальном telegram-канале. — Сегодня мы благодарим и славим тех, кто растит и воспитывает наших детей — будущее нашей страны.
Глава АГО отметил: в городе шахтёров и авиаторов в сфере образования работает более 1 000 человек. В 2024 году в образовательные учреждения пришло работать 14 молодых специалистов, а всего за последние три года в школы, детские сады и учреждения дополнительного образования Артема пришли более 60 молодых педагогов.
— Уважаемые педагоги! От всего сердца поздравляю вас с наступающим праздником! Пусть этот день принесет вам массу положительных эмоций, теплые слова от ваших коллег и учеников. Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и жизненного благополучия! — сказал Вячеслав Квон.
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