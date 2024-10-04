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Posted 4 октября, 01:52

Published 4 октября, 01:52

Modified 4 октября, 01:54

Updated 4 октября, 01:54

Педагогов чествовали в Артёме в Приморском крае

«Вы растите наше будущее: глава Артёма поздравил педагогов города — видео

4 октября 2024, 01:52
Фото: kwonvyacheslav

Педагогов чествовали в Артёме в Приморском крае

Сюжет
День учителя
В канун Дня учителя и Дня дошкольного работника в Артёмовском городском округе чествовали педагогов. Торжественное собрание прошло во Дворце культуры угольщиков. Глава АГО Вячеслав Квон выразил педагогам глубокую признательность за их труд.

— Это особенный и очень важный праздник, — отметил Вячеслав Квон в своём официальном telegram-канале. — Сегодня мы благодарим и славим тех, кто растит и воспитывает наших детей — будущее нашей страны.

Глава АГО отметил: в городе шахтёров и авиаторов в сфере образования работает более 1 000 человек. В 2024 году в образовательные учреждения пришло работать 14 молодых специалистов, а всего за последние три года в школы, детские сады и учреждения дополнительного образования Артема пришли более 60 молодых педагогов.

Видео: kwonvyacheslav.
— Уважаемые педагоги! От всего сердца поздравляю вас с наступающим праздником! Пусть этот день принесет вам массу положительных эмоций, теплые слова от ваших коллег и учеников. Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и жизненного благополучия! — сказал Вячеслав Квон.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как кадеты Артёма приняли присягу.

«На путь служения Отечеству»: ученики Гвардейского класса в Артёме приняли присягу
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#Новости#Видео#Артём#Учителя#День учителя#Приморский край#Вячеслав Квон
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