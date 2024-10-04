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Posted 4 октября, 02:56

Published 4 октября, 02:56

Modified 4 октября, 03:13

Updated 4 октября, 03:13

С 1 октября фонтаны Владивостока выведены из рабочего режима

Закрылись до весны: фонтаны Владивостока отправляются на зимовку

4 октября 2024, 02:56
Фото: vostokmedia.com

С 1 октября фонтаны Владивостока выведены из рабочего режима

Сюжет
Благоустройство
Фонтаны на улице Адмирала Фокина во Владивостоке более не будут радовать рокотом пенных струй туристов и жителей города. Впереди — зима, морозы, не за горами и первые ночные заморозки в краевом центре. А это значит, что фонтанам пора на зимовку.

В пресс-службе администрации Владивостока пояснили: с 1 октября фонтаны выведены из рабочего режима. Специалисты службы по обслуживанию фонтанов МУПВ «ВПЭС» приступили к демонтажу технического оборудования и консервации конструкций.

К третьей декаде октября работы будут завершены, основное оборудование законсервировано. Специалисты проведут профилактику и ремонт. И горожанам и туристам останется только ждать весны.

Фото: @Vpes_official

Кроме того, к 1 ноября на зимнюю консервацию уйдут также фонтанные системы на острове Русском, на Университетской набережной.

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#Новости#Владивосток#Благоустройство#Фонтаны#Приморский край
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