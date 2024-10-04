Закрылись до весны: фонтаны Владивостока отправляются на зимовку

С 1 октября фонтаны Владивостока выведены из рабочего режима

Сюжет Благоустройство

Фонтаны на улице Адмирала Фокина во Владивостоке более не будут радовать рокотом пенных струй туристов и жителей города. Впереди — зима, морозы, не за горами и первые ночные заморозки в краевом центре. А это значит, что фонтанам пора на зимовку.

В пресс-службе администрации Владивостока пояснили: с 1 октября фонтаны выведены из рабочего режима. Специалисты службы по обслуживанию фонтанов МУПВ «ВПЭС» приступили к демонтажу технического оборудования и консервации конструкций. К третьей декаде октября работы будут завершены, основное оборудование законсервировано. Специалисты проведут профилактику и ремонт. И горожанам и туристам останется только ждать весны. Фото: @Vpes_official Кроме того, к 1 ноября на зимнюю консервацию уйдут также фонтанные системы на острове Русском, на Университетской набережной. Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как идёт благоустройство дворов Владивостока. Почти 60 дворов благоустроили во Владивостоке Узнать подробнее