Закрылись до весны: фонтаны Владивостока отправляются на зимовку

Posted 4 октября, 02:56
Published 4 октября, 02:56
Modified 4 октября, 03:13
Updated 4 октября, 03:13
В пресс-службе администрации Владивостока пояснили: с 1 октября фонтаны выведены из рабочего режима. Специалисты службы по обслуживанию фонтанов МУПВ «ВПЭС» приступили к демонтажу технического оборудования и консервации конструкций.
К третьей декаде октября работы будут завершены, основное оборудование законсервировано. Специалисты проведут профилактику и ремонт. И горожанам и туристам останется только ждать весны.
Кроме того, к 1 ноября на зимнюю консервацию уйдут также фонтанные системы на острове Русском, на Университетской набережной.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как идёт благоустройство дворов Владивостока.
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