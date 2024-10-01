Почти 60 дворов благоустроили во Владивостоке

Posted 1 октября, 10:35
Published 1 октября, 10:35
Modified 1 октября, 10:35
Updated 1 октября, 10:35
Администрация Владивостока сообщила о завершении благоустройства почти 60 дворов, включая адреса на улицах Кирова, Русской и Океанском проспекте. Работы проводились по заявкам жителей, которые выбирали виды работ: от асфальтирования придомовых территорий до установки новых спортивных и детских площадок. Асфальтирование традиционно остается наиболее востребованным.
На данный момент подрядчики продолжают работы на почти 30 объектах, находящихся на стадии высокой готовности. Министр ЖКХ Приморья Алексей Першин отметил, что благодаря хорошей погоде подрядчики активно завершают ремонт не только дворов, но и общественных пространств. Более 200 объектов уже приняты комиссиями с участием местных жителей.
Благоустройство в Приморском крае осуществляется в рамках федеральной программы, инициированной Президентом России Владимиром Путиным, а также через краевые программы и конкурсы, такие как «1000 дворов» и «Твой проект». За пять лет реализации национального проекта в регионе было создано более 600 комфортных парков и скверов.
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