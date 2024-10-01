Почти 60 дворов благоустроили во Владивостоке

Благоустройство в Приморском крае осуществляется в рамках федеральной программы, инициированной Президентом России Владимиром Путиным, а также через краевые программы и конкурсы, такие как «1000 дворов» и «Твой проект». За пять лет реализации национального проекта в регионе было создано более 600 комфортных парков и скверов.