На гиппопотаме на тот свет: Владивосток увидел, как завершается жизнь сноба и глупца

Брас Кубас — герой в целом отрицательный (в его лице, по словам Паулу де Мораэса, автор романа показал, как формировалась экономическая элита Бразилии) — умирает неожиданно. И его Виргилием по персональной преисподней становится… гиппопотам. Вот так и путешествует бывший гордец по своей жизни, перелистывает прожитые годы, осознавая, что провёл их зря, профукал… И зрителям в зале есть смысл задуматься: а что, если и вам вот так — удастся взглянуть на прожитое со стороны? Что увидите? То-то…