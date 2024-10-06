На гиппопотаме на тот свет: Владивосток увидел, как завершается жизнь сноба и глупца

Posted 6 октября, 03:03
Published 6 октября, 03:03
Modified 6 октября, 03:05
Updated 6 октября, 03:05
На третьем Тихоокеанском международном театральном фестивале, что завершается во Владивостоке сегодня, спектакль «Брас Кубас» представила труппа театральной компании «Армазем» из Бразилии. А поставил его режиссёр Паулу де Мораэс — по знаменитому, классическому, входящему в золотой список литературы Бразилии роману Машаду де Ассиса «Записки с того света» (16+). Этот роман для бразильцев — что-то вроде «Мертвых душ» (12+) для россиян — классика, которую знают все.
— Очень сложно было, — рассказал Паулу де Мораэс, — сделать из романа пьесу, ведь литературный текст и драматургический — очень разные, да и роман и спектакль существуют и строятся по разным законам. Мы с автором инсценировки Маурисиу Арруда Мендонса работали вместе, выбирая те линии в произведении, которые должны были остаться в постановке, при этом мы отчаянно старались сохранить дух романа Машаду де Ассиса, его глубокую и злую иронию, его честный и хлёсткий взгляд на высшее общество и законы Бразилии XIX века (напомним, рабство в Бразилии было отменено в 1888 году, а роман увидел свет в 1889-м. — Прим.ред).
Спектакль получился действительно в меру злым и беспощадным по отношению к высокопоставленным снобам, жизнь которых на самом деле ничего из себя не представляет, насыщенным иронией и юмором, музыкальным и глубоким. Одним из героев постановки режиссёр и автор инсценировки сделали самого Машаду де Ассиса, выведя его в образе уличного художника, который комментирует происходящее.
— В нашем спектакле много музыки, — сказал Паулу де Мораэс, — это своего рода национальная черта, особенность Бразилии — музыка у нас везде. В том числе в театре.
Брас Кубас — герой в целом отрицательный (в его лице, по словам Паулу де Мораэса, автор романа показал, как формировалась экономическая элита Бразилии) — умирает неожиданно. И его Виргилием по персональной преисподней становится… гиппопотам. Вот так и путешествует бывший гордец по своей жизни, перелистывает прожитые годы, осознавая, что провёл их зря, профукал… И зрителям в зале есть смысл задуматься: а что, если и вам вот так — удастся взглянуть на прожитое со стороны? Что увидите? То-то…
Напомним, фестиваль проходит в третий раз и в этом году продлится до 6 октября. Организатор международного Тихоокеанского театрального фестиваля — международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова при участии Государственного театра наций при поддержке министерства культуры России и правительства Приморского края.
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