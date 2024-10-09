Делиниаторы установили на двух важных участках дорог Владивостока

Posted 9 октября, 01:54
Published 9 октября, 01:54
Modified 9 октября, 01:56
Updated 9 октября, 01:56
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: искусственные препятствия установили на Народном проспекте, 27б (в районе супермаркета «Реми Сити») и на съезде с проспекта «Красного знамени» на улицу Гоголя (по направлению к ВВГУ).
На этих участках дорог было отмечено большое количество нарушений правил дорожного движения, также здесь часто происходили аварии — именно потому, что водители позволяли себе ехать «как быстрее», а не как положено правилами. Например, сворачивали через двойную сплошную.
Теперь же новые технические средства кардинально преобразят ситуацию и помогут обеспечить безопасность на этих участках дороги.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какое наказание понесет виновник страшной аварии в Приморском крае.