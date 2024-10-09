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Posted 9 октября, 01:54

Published 9 октября, 01:54

Modified 9 октября, 01:56

Updated 9 октября, 01:56

Во Владивостоке установили делиниаторы на аварийных участках дорог

Делиниаторы установили на двух важных участках дорог Владивостока

9 октября 2024, 01:54
Фото: adm_vl

Во Владивостоке установили делиниаторы на аварийных участках дорог

Сюжет
Дорожное движение
Два особо аварийных участка дорог во Владивостоке обзавелись делиниаторами. Они помогут уменьшить количество нарушений правил дорожного движения и ДТП.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: искусственные препятствия установили на Народном проспекте, 27б (в районе супермаркета «Реми Сити») и на съезде с проспекта «Красного знамени» на улицу Гоголя (по направлению к ВВГУ).

Фото: adm_vl

На этих участках дорог было отмечено большое количество нарушений правил дорожного движения, также здесь часто происходили аварии — именно потому, что водители позволяли себе ехать «как быстрее», а не как положено правилами. Например, сворачивали через двойную сплошную.

Теперь же новые технические средства кардинально преобразят ситуацию и помогут обеспечить безопасность на этих участках дороги.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какое наказание понесет виновник страшной аварии в Приморском крае.

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#Новости#Владивосток#Дорожное движение#Приморский край#Делиниаторы
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