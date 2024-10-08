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Posted 8 октября, 04:30

Published 8 октября, 04:30

Modified 8 октября, 05:09

Updated 8 октября, 05:09

Виновника страшной аварии, которая оставила ребенка сиротой, судят в Приморье

Виновника страшной аварии, которая оставила ребенка сиротой, судят в Приморье

8 октября 2024, 04:30
Фото: 1MI
Сюжет
Суд
Водителю, виновному в смертельном ДТП, которое оставило сиротой маленькую девочку, суд в ближайшее время вынесет приговор. Авария случилась зимой в Находке.

В Находке идёт суд над виновным в серьезном ДТП, в результате которого погибли два человека, а маленькая девочка осталась без родителей.

28-летнему жителю Находки выдвинуто обвинение по статье УК РФ о нарушении Правил дорожного движения, которое привело к гибели двух людей и причинило тяжкий вред здоровью другого человека.

По данным следствия, в январе 2024 года осужденный управлял автомобилем TOYOTA MARK II и ехал Находкинскому проспекту. Мужчина превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с Toyota Belta, которая ехала навстречу.

В результате аварии погибли водитель Toyota Belta и его супруга. Их ребенок получил серьезные травмы.

Прокурор ориентировал суд назначить виновнику наказание в виде лишения свободы на 4 года и 8 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, а также запрета управлять транспортными средствами 3 года.

Кроме того, представитель прокуратуры просит суд рассмотреть иски потерпевших о компенсации материального и морального ущерба на общую сумму более 11 миллионов рублей, помимо добровольных выплат осужденного в размере 3 миллионов рублей на счет несовершеннолетней.

Приговор вынесут 8 октября. В данный момент судьи находятся в совещательной комнате.

Ранее «Восток-Медиа» писало о страшной аварии, которая произошла в Находке.

Навстречу смерти: страшное ДТП в Приморье оставило сиротой маленькую девочку — видео
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