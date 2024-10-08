Виновника страшной аварии, которая оставила ребенка сиротой, судят в Приморье

Posted 8 октября, 04:30
Published 8 октября, 04:30
Modified 8 октября, 05:09
Updated 8 октября, 05:09
В Находке идёт суд над виновным в серьезном ДТП, в результате которого погибли два человека, а маленькая девочка осталась без родителей.
28-летнему жителю Находки выдвинуто обвинение по статье УК РФ о нарушении Правил дорожного движения, которое привело к гибели двух людей и причинило тяжкий вред здоровью другого человека.
По данным следствия, в январе 2024 года осужденный управлял автомобилем TOYOTA MARK II и ехал Находкинскому проспекту. Мужчина превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с Toyota Belta, которая ехала навстречу.
В результате аварии погибли водитель Toyota Belta и его супруга. Их ребенок получил серьезные травмы.
Прокурор ориентировал суд назначить виновнику наказание в виде лишения свободы на 4 года и 8 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, а также запрета управлять транспортными средствами 3 года.
Кроме того, представитель прокуратуры просит суд рассмотреть иски потерпевших о компенсации материального и морального ущерба на общую сумму более 11 миллионов рублей, помимо добровольных выплат осужденного в размере 3 миллионов рублей на счет несовершеннолетней.
Приговор вынесут 8 октября. В данный момент судьи находятся в совещательной комнате.
Ранее «Восток-Медиа» писало о страшной аварии, которая произошла в Находке.