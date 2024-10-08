Виновника страшной аварии, которая оставила ребенка сиротой, судят в Приморье

Кроме того, представитель прокуратуры просит суд рассмотреть иски потерпевших о компенсации материального и морального ущерба на общую сумму более 11 миллионов рублей, помимо добровольных выплат осужденного в размере 3 миллионов рублей на счет несовершеннолетней.