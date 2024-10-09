Донбасский характер впервые покажут всему Приморскому краю

Posted 9 октября, 06:35
Published 9 октября, 06:35
Modified 9 октября, 06:37
Updated 9 октября, 06:37
Гастроли ансамбля проходят при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Коллектив побывает не только в Приморье, но и в других регионах ДФО, и везде — впервые.
— Перед нами открываются новые горизонты, мы получаем уникальный и богатейший профессиональный опыт. Регион за регионом мы знакомимся с нашей необъятной и такой разной Россией, а Россия — с нами. Зрители везде нас очень тепло принимают, и это очень вдохновляет, помогает непрерывно совершенствоваться в творчестве, — рассказала генеральный директор и художественный руководитель ансамбля, заслуженный деятель искусств Донецкой Народной Республики Ольга Горячева.
В нашем крае первый концерт ансамбль «Донбасс» даст в Большом зале Приморской краевой филармонии.
Зрители узнают, что «Донбасский характер» — это трудолюбие и стойкость под ударами судьбы, огромная любовь к жизни и мужество. Донбасс — многонациональный и монолитный регион, и это тоже будет отражено в песнях и танцах, которые подарит коллектив слушателям Владивостока.
— Творчество ансамбля посвящено донбасским труженикам и воинам, красоте родной земли и дружбе народов, населяющих регион, — рассказали в Приморской краевой филармонии. — И также в программе немало русских народных произведений, демонстрирующих приверженность Донбасса русской культуре как региона, являющегося неотъемлемой частью России.
Организаторы концерта пообещали, что финальной «Калинку» будет подпевать и бисировать весь зал, как один. Проверено!
12 октября ансамбль выступит в Артёме, 13-го — в Уссурийске, 14 октября его будет встречать Находка.
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