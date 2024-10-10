Чтобы здесь жили полтора миллиона человек: о чём мечтают авангардисты Владивостока

Posted 10 октября, 00:52
Published 10 октября, 00:52
Modified 10 октября, 00:54
Updated 10 октября, 00:54
— Когда ко мне пришла команда «Авангардистов Владивостока», я увидел профессиональных людей, которые хотят сделать так, чтобы любимый ими город, наш с вами Владивосток, стал не чуточку, но всерьез лучше, — рассказал на открытии проекта глава города Константин Шестаков. — Цель проекта — увлечь креативных людей, людей бизнеса, создать команду единомышленников, которая, реализуя те или иные проекты, главной целью всегда будет ставить одно: чтобы к нам, во Владивосток, приезжали не только отдохнуть во времях высокого туристского сезона или на ВЭФ, не только за тем, чтобы вкусно поесть, но и затем, чтобы остаться здесь жить, увидев и разглядев, что Владивосток — город интересный, город активный, город с перспективой, город с будущим. Нам нужны такие компании, такие проекты, такие люди, которые могут раскачать Владивосток, его бренд так, чтобы он гремел не только по всему ДФО, но и по всей России и за рубежом. Поэтому город надо любить, город надо показывать с красивой стороны, а главное — прилагать все силы, чтобы Владивосток был красивым, комфортным, безопасным, приятным, не только на картинках, но и в реальности. И вот «Авангардисты Владивостока» заняты именно этим.
С 10 по 13 октября во Владивостоке пройдут основные мероприятия в рамках проекта, они открыты для всех горожан. В Нагорном парке начнёт работу фотовыставка «Город Ветров» (16+), которая объединит работы авангардистов — художников и фотографов Владивостока. В первый день работы выставки — сегодня — вечером в парке пройдет диджей-сет от Лены Павельевой (16+). В Нагорном появится арт-инсталляция (12+), созданная крупнейшим архитектурным бюро Владивостока Concrete Jungle. Особый гость «Авангардистов Владивостока» — стрит-арт-художник Евгений Чес — проведет мастер-классы (16+) для местных любителей и мастеров уличного искусства, создаст несколько арт-объектов, которые станут изюминкой Владивостока.
Кроме того, «Авангардисты Владивостока» привезли в столицу ДФО известных предпринимателей из сферы креативных индустрий со всей России. Они вступят в диалог с владивостокскими активистами, общественниками, представителями бизнеса, создадут коллаборации, нацеленные на перспективу, работающие на будущее города.
— Много лет назад я принял решение: не хочу уезжать из Владивостока, я люблю этот город, мне нравится это место, — рассказал организатор и идейный вдохновитель «Авангардистов Владивостока» Илья Сухих. — Более того, я хочу сделать так, чтобы во Владивосток приезжали люди, влюблялись в него, оставались жить — или становились своего рода амбассадорами нашего города, рассказывая о нем. И я как предприниматель, как человек, вдохновленный Владивостоком, многое могу для этого сделать. В том числе — понемногу преображать город, чтобы он покорял сердца и души. И не только я, но и другие люди бизнеса, в том числе крупного, которые так же любят наш город. Так и родился проект, который всех нас — власти города, креативных людей, предпринимателей объединяет в одно целое.
Илья Сухих признался: его мечта — увидеть Владивосток городом-миллионником, в котором живёт 1,5 миллиона человек.
— Полтора миллиона счастливых жителей, — подчеркнул вдохновитель «Авангардистов Владивостока». — И чтобы пять миллионов туристов приезжали сюда ежегодно. Для этого многое нужно сделать, а для начала — объединиться. Чем мы и занимаемся.
Глава Владивостока Константин Шестаков отметил: благодаря таким проектам, как «Авангардисты Владивостока», их усилиям, наш город становится более притягательным для деловых людей, для молодёжи, учителей и врачей, которые приезжают в столицу ДФО со всей России.
— Нам следует так объединить наши усилия, чтобы те ребята, которые приезжают к нам, в том числе — учиться в ДВФУ, например, нашли в итоге максимальное количество смыслов для себя во Владивостоке, чтобы оставались здесь, чтобы город становился для них любимым, родным, чтобы здесь появлялись новые семьи, новые жители, — подытожил Константин Шестаков.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чем порадуют горожан «Авангардисты Владивостока».