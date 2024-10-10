Чтобы здесь жили полтора миллиона человек: о чём мечтают авангардисты Владивостока

— Много лет назад я принял решение: не хочу уезжать из Владивостока, я люблю этот город, мне нравится это место, — рассказал организатор и идейный вдохновитель «Авангардистов Владивостока» Илья Сухих. — Более того, я хочу сделать так, чтобы во Владивосток приезжали люди, влюблялись в него, оставались жить — или становились своего рода амбассадорами нашего города, рассказывая о нем. И я как предприниматель, как человек, вдохновленный Владивостоком, многое могу для этого сделать. В том числе — понемногу преображать город, чтобы он покорял сердца и души. И не только я, но и другие люди бизнеса, в том числе крупного, которые так же любят наш город. Так и родился проект, который всех нас — власти города, креативных людей, предпринимателей объединяет в одно целое.