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Posted 10 октября, 07:53

Published 10 октября, 07:53

Modified 10 октября, 07:55

Updated 10 октября, 07:55

Ухудшение погоды заметили жители Приморского края

Облака в виде воронок, ветер и дожди: погода неожиданно испортилась в Приморье

10 октября 2024, 07:53
Фото: pxhere.com

Ухудшение погоды заметили жители Приморского края

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Погода
Погода в Приморье ухудшается: ветрено как в июне, местами начинается дождь, в разных районах либо по-июньски тепло, либо ужасно холодно.

Погода в Приморье начала ухудшаться. Местами пошел дождь, где-то резко похолодало. В некоторых районах все наоборот: сильный теплый ветер создает ощущение, что начался не октябрь, а июнь.

В Дальнереченском районе усиливается ветер, рассказали местные жители.

«В Молодежном ветрено, температура +14°», — пишут приморцы.
«В Лазо тихо, температура +14, облачно»;
«В Тимофеевке, Ольгинском районе, небо закрыто облаками, прохладно, дует ветер, море сильно штормит»;
«В Горнореченске пасмурно, ветер, иногда пролетает морось», — поделились жители в сети.

Появились также фотографии. В одном из районов края облака на небе стали напоминать огромную воронку. Судя по всему, это воздействие шквалистого ветра.

Фото: «Маглипогода»

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