Облака в виде воронок, ветер и дожди: погода неожиданно испортилась в Приморье

Posted 10 октября, 07:53
Published 10 октября, 07:53
Modified 10 октября, 07:55
Updated 10 октября, 07:55
Погода в Приморье начала ухудшаться. Местами пошел дождь, где-то резко похолодало. В некоторых районах все наоборот: сильный теплый ветер создает ощущение, что начался не октябрь, а июнь.
В Дальнереченском районе усиливается ветер, рассказали местные жители.
«В Молодежном ветрено, температура +14°», — пишут приморцы.
«В Лазо тихо, температура +14, облачно»;
«В Тимофеевке, Ольгинском районе, небо закрыто облаками, прохладно, дует ветер, море сильно штормит»;
«В Горнореченске пасмурно, ветер, иногда пролетает морось», — поделились жители в сети.
Появились также фотографии. В одном из районов края облака на небе стали напоминать огромную воронку. Судя по всему, это воздействие шквалистого ветра.