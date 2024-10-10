19-й тайфун Бариджат ударит по Дальнему Востоку — ждать ли его в Приморье?

10 октября скорость ветра достигнет 35 м/с. Одиннадцатого октября тайфун столкнется с полярным фронтом и после этого преобразуется в мощный циклон. Хотя он может потерять свой тропический статус, он наберет больше энергии и влаги. Он ударит по Южным Курилам 11 октября и на следующий день обрушится на Северные Курилы и юг Камчатки. Позже, 13-го и 14-го октября, бывший тайфун Barijat доберется до Камчатки.