19-й тайфун Бариджат ударит по Дальнему Востоку — ждать ли его в Приморье?

Posted 10 октября, 05:44
Published 10 октября, 05:44
Modified 10 октября, 05:46
Updated 10 октября, 05:46
Девятого октября сформировался девятнадцатый по счету тайфун Barijat, который начал двигаться в сторону Курильских островов, сообщает «Маглипогода». Он становится все мощнее, скорость ветра уже достигла 35 м/с.
Важно, что циклон может нести угрозу судам. Приморским морякам стоит приготовиться.
Это первое проявление тайфуна в этом году, которое серьезно повлияет на регионы Дальнего Востока. На Курилах и Камчатке из-за тайфуна Barijat ожидается серьезная непогода. Циклон усилился до категории «тропический шторм» со скоростью ветра до 25 м/с, но по мере движения к северу он будет набирать силу.
10 октября скорость ветра достигнет 35 м/с. Одиннадцатого октября тайфун столкнется с полярным фронтом и после этого преобразуется в мощный циклон. Хотя он может потерять свой тропический статус, он наберет больше энергии и влаги. Он ударит по Южным Курилам 11 октября и на следующий день обрушится на Северные Курилы и юг Камчатки. Позже, 13-го и 14-го октября, бывший тайфун Barijat доберется до Камчатки.
На Северных Курилах и на юге Камчатки прогнозируется очень сильное ухудшение погоды, дожди и ливни. Прогнозируется ураганный ветер до 35 м/с, в некоторых местах до 45 м/с. Ожидается опасный шторм с волнами высотой от 5 до 8 метров. Всем судам необходимо немедленно принять меры безопасности.
На дорогах местами возможно образование гололедицы и снежного наката. Местами будет идти мокрый снег. Ожидается умеренный или сильный ветер, в прибрежных районах — сильный и иногда очень сильный, а на юге — штормовой.
До Приморья тайфун все же не дойдет, судя по прогнозам, двигаться он будет с юго-востока на север. Жителям края стоит отказаться от турпоездок в регионы, которые попадут под удар стихии. Экипажам судов важно приготовиться.
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