Базовые навыки предвоенной подготовки получают юные жители Артёма

Posted 11 октября, 01:43
Published 11 октября, 01:43
Modified 11 октября, 01:45
Updated 11 октября, 01:45
Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон рассказал: в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания заниматься будут не только 10-классники всех школ Артёма, но и их ровесники из Надеждинского и Шкотовского районов Приморского края.
— Юноши и девушки будут заниматься тактической, строевой и физической подготовкой, — написал в своём официальном telegram-канале глава АГО, — кроме того, им предстоит внимательно изучить общевоинские уставы, погрузиться в основы медицины и как «Отче наш» запомнить правила оказания первой помощи.
Первые занятия в центре состоятся совсем скоро, уже 14 октября. По-военному быстро, чётко и слаженно будет работать центр. Ребята будут приезжать на пятидневные сборы и заниматься в течение всего дня. Учебные военные сборы — мероприятие серьёзное, 10-классники изучат основы военных специальностей и получат базовые навыки предвоенной подготовки.
Также центр будет принимать на учёбу и педагогов школ Артёма и других районов Приморья. Учителя пройдут здесь курсы повышения квалификации по предмету «Основы безопасности и защиты Родины».
— Уверен, что артемовское отделение «Авангарда» внесет весомый вклад развитии патриотического воспитания молодежи, — подчеркнул Вячеслав Квон.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Вячеслав Квон встретился с родственниками бойцов СВО.