Базовые навыки предвоенной подготовки получают юные жители Артёма

Первые занятия в центре состоятся совсем скоро, уже 14 октября. По-военному быстро, чётко и слаженно будет работать центр. Ребята будут приезжать на пятидневные сборы и заниматься в течение всего дня. Учебные военные сборы — мероприятие серьёзное, 10-классники изучат основы военных специальностей и получат базовые навыки предвоенной подготовки.