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Posted 11 октября, 01:43

Published 11 октября, 01:43

Modified 11 октября, 01:45

Updated 11 октября, 01:45

В Артёме в Приморском крае открылся филиал центра «Авангард» ДОСААФ

Базовые навыки предвоенной подготовки получают юные жители Артёма

11 октября 2024, 01:43
Фото: kwonvyacheslav

В Артёме в Приморском крае открылся филиал центра «Авангард» ДОСААФ

Сюжет
Молодежь
В посёлке Артёмовский на базе школы № 2 открылся филиал центра «Авангард» ДОСААФ России Приморского края. Здесь подростки, юноши и девушки, готовящиеся вступать во взрослую жизнь, будут познавать основы военных профессий.

Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон рассказал: в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания заниматься будут не только 10-классники всех школ Артёма, но и их ровесники из Надеждинского и Шкотовского районов Приморского края.

— Юноши и девушки будут заниматься тактической, строевой и физической подготовкой, — написал в своём официальном telegram-канале глава АГО, — кроме того, им предстоит внимательно изучить общевоинские уставы, погрузиться в основы медицины и как «Отче наш» запомнить правила оказания первой помощи.

Первые занятия в центре состоятся совсем скоро, уже 14 октября. По-военному быстро, чётко и слаженно будет работать центр. Ребята будут приезжать на пятидневные сборы и заниматься в течение всего дня. Учебные военные сборы — мероприятие серьёзное, 10-классники изучат основы военных специальностей и получат базовые навыки предвоенной подготовки.

Фото: kwonvyacheslav

Также центр будет принимать на учёбу и педагогов школ Артёма и других районов Приморья. Учителя пройдут здесь курсы повышения квалификации по предмету «Основы безопасности и защиты Родины».

— Уверен, что артемовское отделение «Авангарда» внесет весомый вклад развитии патриотического воспитания молодежи, — подчеркнул Вячеслав Квон.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Вячеслав Квон встретился с родственниками бойцов СВО.

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#Новости#Общество#Артём#Молодежь#Патриотизм#Приморский край#Вячеслав Квон
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