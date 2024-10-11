Дожди продолжат поливать Приморье

Осадки задержатся в Приморском крае

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Атмосферные фронты наведались в Приморский край и, пока что, не планируют покидать регион. Дождливая обстановка сохранится в некоторых районах.

Сегодня, 11 октября, дожди продолжат поливать местами регион. Температурный фон составит +14 — +19 °C. Во Владивостоке осадки прогнозируются только утром. Северный ветер после полудня сменится умеренным южным дуновением. Столбики термометров покажут +15 — +17 °C. В Уссурийске день пройдет без осадков. Слабый южный ветер усилится до умеренного после обеда. Воздух прогреется до +17 — +19 °C. В Находке преимущественно без осадков. Юго-западный ветер перерастет в умеренное дуновение. Температура воздуха будет колебаться от +16 до +18 °C. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на выходных погода приятно удивит жителей Приморского края. Столбики термометров вновь перевалят за 20 градусов тепла.