Дожди продолжат поливать Приморье

Posted 11 октября, 00:08
Published 11 октября, 00:08
Modified 11 октября, 00:10
Updated 11 октября, 00:10
Сегодня, 11 октября, дожди продолжат поливать местами регион. Температурный фон составит +14 — +19 °C.
Во Владивостоке осадки прогнозируются только утром. Северный ветер после полудня сменится умеренным южным дуновением. Столбики термометров покажут +15 — +17 °C.
В Уссурийске день пройдет без осадков. Слабый южный ветер усилится до умеренного после обеда. Воздух прогреется до +17 — +19 °C.
В Находке преимущественно без осадков. Юго-западный ветер перерастет в умеренное дуновение. Температура воздуха будет колебаться от +16 до +18 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на выходных погода приятно удивит жителей Приморского края. Столбики термометров вновь перевалят за 20 градусов тепла.