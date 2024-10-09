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Posted 9 октября, 02:57

Published 9 октября, 02:57

Modified 9 октября, 02:59

Updated 9 октября, 02:59

Отсутствие осадков и высокие температуры порадуют жителей Приморского края

Идеальные выходные на подходе: погода вновь приятно удивит Приморье

9 октября 2024, 02:57
Фото: 1MI

Отсутствие осадков и высокие температуры порадуют жителей Приморского края

Сюжет
Погода
Температура воздуха болье 20 градусов по Цельсию — разве не идеально? Удивительная погодная обстановка станет приятным бонусом на выходных.

Ближайшие выходные порадуют регион прекрасной погодой, сообщает «Примгидромет».

В субботу, 12 октября, по краю распространится антициклон, но вторжения холода не произойдет. Воздух прогреется до +16 — +22 °С.

В воскресенье, 13 октября, Приморье окажется под влиянием гребня, — антициклон дислоцируется в Японское море. Осадков не ожидается, но в регионе станет прохладнее. Столбики термометров вновь поползут в минусовые значения. Тем не менее, днем в континентальных районах станет теплее, чем в субботу. А вот на побережье температура воздуха станет ниже по сравнению с предыдущим днем.

Во Владивостоке осадков не предвидится. Максимальный температурный фон — +17 — +20 °С. В воскресенье станет прохладнее на 1 — 3 градуса.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что скопление летних насекомых удивило жителей Приморского края в октябре.

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