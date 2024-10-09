Идеальные выходные на подходе: погода вновь приятно удивит Приморье

В воскресенье, 13 октября, Приморье окажется под влиянием гребня, — антициклон дислоцируется в Японское море. Осадков не ожидается, но в регионе станет прохладнее. Столбики термометров вновь поползут в минусовые значения. Тем не менее, днем в континентальных районах станет теплее, чем в субботу. А вот на побережье температура воздуха станет ниже по сравнению с предыдущим днем.