Робинзон, бедный Робинзон: как стать отшельником в XXI веке, рассказал театр молодёжи

Posted 10 октября, 23:56
Published 10 октября, 23:56
Modified 10 октября, 23:58
Updated 10 октября, 23:58
— Я не ставлю перед собой задачу показать зрителю, как выжить на необитаемом острове, — рассказал Максим Соколов. — Я хочу, чтобы они иначе, под другим углом взглянули на свои проблемы. И вспомнили, что человек всегда может помочь себе сам, если правильно оценит происходящее. И неважно, находится он в это время реально на необитаемом острове или в его жизни происходит что-то, что ему не нравится. Человек должен сам научиться с этим справляться.
По словам режиссёра, одиночество — глобальная проблема современности. И человек часто остаётся один на один со своими проблемами, даже если вокруг множество людей.
Отталкиваясь от романа Даниэля Дефо, Максим Соколов расширяет сюжет: что будет, если человека в 2024 году лишить главного общественного ресурса — информации? Страшнее ли это, чем жизнь на необитаемом острове? Вместе с актёрами Павлом Пятыровым, Энже Хатиевой, Денисом Лашко (который, кстати, написал замечательную музыку для спектакля), Аленой Устюжиной и Николаем Тирищуком режиссёр исследует этот вопрос со всех сторон.
— Наша цель — исследовать опыт Робинзона именно сегодня. Нам важно увидеть те микро— и макродвижения мира и человека, оставшегося наедине с собой на протяжении 28 лет, — сказал Максим Соколов.
Также премьерные показы «Робинзона» пройдут 13, 16, 17 и 30 октября.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как театр ТОФ возвращается к классике.