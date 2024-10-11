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Posted 10 октября, 23:56

Published 10 октября, 23:56

Modified 10 октября, 23:58

Updated 10 октября, 23:58

Приморский театр молодёжи готовит премьеру спектакля «Робинзон»

Робинзон, бедный Робинзон: как стать отшельником в XXI веке, рассказал театр молодёжи

10 октября 2024, 23:56
Фото: Валентин Труханенко. Приморский краевой театр молодежи

Приморский театр молодёжи готовит премьеру спектакля «Робинзон»

Сюжет
Приморский краевой театр молодежи
12 октября Приморский краевой театр молодёжи пригласит зрителей на необитаемый остров. Ну, почти. Стать Робинзоном сегодня — в XXI веке — тоже можно, оказывается. Но как и какие уроки из этого стоит вынести? Ответ даст спектакль «Робинзон» (16+), поставил который Максим Соколов.
— Я не ставлю перед собой задачу показать зрителю, как выжить на необитаемом острове, — рассказал Максим Соколов. — Я хочу, чтобы они иначе, под другим углом взглянули на свои проблемы. И вспомнили, что человек всегда может помочь себе сам, если правильно оценит происходящее. И неважно, находится он в это время реально на необитаемом острове или в его жизни происходит что-то, что ему не нравится. Человек должен сам научиться с этим справляться.

По словам режиссёра, одиночество — глобальная проблема современности. И человек часто остаётся один на один со своими проблемами, даже если вокруг множество людей.

Отталкиваясь от романа Даниэля Дефо, Максим Соколов расширяет сюжет: что будет, если человека в 2024 году лишить главного общественного ресурса — информации? Страшнее ли это, чем жизнь на необитаемом острове? Вместе с актёрами Павлом Пятыровым, Энже Хатиевой, Денисом Лашко (который, кстати, написал замечательную музыку для спектакля), Аленой Устюжиной и Николаем Тирищуком режиссёр исследует этот вопрос со всех сторон.

Максим СоколовМаксим Соколов
Сцена из спектакляСцена из спектакля
Сцена из спектакляСцена из спектакля
Максим Соколов. Фото: Валентин Труханенко. Приморский краевой театр молодежи
— Наша цель — исследовать опыт Робинзона именно сегодня. Нам важно увидеть те микро— и макродвижения мира и человека, оставшегося наедине с собой на протяжении 28 лет, — сказал Максим Соколов.

Также премьерные показы «Робинзона» пройдут 13, 16, 17 и 30 октября.

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#Новости#Культура#Владивосток#Приморский краевой театр молодежи#Приморский край
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