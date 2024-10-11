Робинзон, бедный Робинзон: как стать отшельником в XXI веке, рассказал театр молодёжи

Отталкиваясь от романа Даниэля Дефо, Максим Соколов расширяет сюжет: что будет, если человека в 2024 году лишить главного общественного ресурса — информации? Страшнее ли это, чем жизнь на необитаемом острове? Вместе с актёрами Павлом Пятыровым, Энже Хатиевой, Денисом Лашко (который, кстати, написал замечательную музыку для спектакля), Аленой Устюжиной и Николаем Тирищуком режиссёр исследует этот вопрос со всех сторон.