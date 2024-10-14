Дым столбом: как повлиял масштабный пожар на работу аэропорта Владивостока?

Posted 14 октября, 04:58
Published 14 октября, 04:58
Modified 14 октября, 05:00
Updated 14 октября, 05:00
Пресс-служба аэропорта лаконично прокомментировала ситуацию редакции «Восток-Медиа»: «Аэропорт работал штатно».
Это свидетельствует о высоком уровне готовности к чрезвычайным ситуациям и эффективности мер безопасности.
Напомним, 13 октября в районе улицы Нейбута произошло возгорание автомобильных покрышек. Пламя охватило площадь около 300 квадратных метров. Очевидцы сообщали о столбе черного дыма, который был виден из разных районов города.
Один из свидетелей даже предположил, что упал самолет, настолько сильным было задымление. Это указывает на интенсивность пожара и объясняет, почему дым был виден издалека.
Благодаря оперативным действиям пожарных, прибывших на место происшествия, угрозу распространения огня удалось ликвидировать.
Отсутствие сообщений о задержках или отменах рейсов позволяет предположить, что инцидент не оказал существенного влияния на воздушное сообщение. Ситуация подчеркивает важность постоянной готовности аэропортовых служб к нештатным ситуациям и их способность обеспечивать бесперебойную работу даже в сложных условиях.