Пламя охватило 300 квадратных метров: подробности пожара под Владивостоком — видео

Черные клубы дыма над Артемом в Приморском крае заметил житель Владивостока. Очевидец подумал, что пожар мог начаться после крушения самолета. Редакция «Восток-Медиа» обратилась за комментарием о происшествии в пресс-службу регионального МЧС.