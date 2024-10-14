Пламя охватило 300 квадратных метров: подробности пожара под Владивостоком — видео

Posted 14 октября, 00:31
Published 14 октября, 00:31
Modified 14 октября, 01:37
Updated 14 октября, 01:37
Черные клубы дыма над Артемом в Приморском крае заметил житель Владивостока. Очевидец подумал, что пожар мог начаться после крушения самолета. Редакция «Восток-Медиа» обратилась за комментарием о происшествии в пресс-службу регионального МЧС.
Оказалось, что на территории свалки в поселке Заводской произошло возгорание автомобильных покрышек и мусора. Огнеборцы ликвидировали пожар, который распространился на площади около 300 квадратных метров.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что спасатели потушили здание в центре дальневосточной столицы. Многоквартирный дом вспыхнул в переулке Краснознаменном.