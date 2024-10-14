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Posted 14 октября, 00:31

Published 14 октября, 00:31

Modified 14 октября, 01:37

Updated 14 октября, 01:37

Пожар распространился на 300 квадратных метрах в Приморье

Пламя охватило 300 квадратных метров: подробности пожара под Владивостоком — видео

14 октября 2024, 00:31
Фото: vostokmedia.com

Пожар распространился на 300 квадратных метрах в Приморье

Сюжет
Пожар
Мощные клубы дыма устремились в небо недалеко от Владивостока. Корреспондент «Восток-Медиа» выяснил детали инцидента.

Черные клубы дыма над Артемом в Приморском крае заметил житель Владивостока. Очевидец подумал, что пожар мог начаться после крушения самолета. Редакция «Восток-Медиа» обратилась за комментарием о происшествии в пресс-службу регионального МЧС.

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Оказалось, что на территории свалки в поселке Заводской произошло возгорание автомобильных покрышек и мусора. Огнеборцы ликвидировали пожар, который распространился на площади около 300 квадратных метров.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что спасатели потушили здание в центре дальневосточной столицы. Многоквартирный дом вспыхнул в переулке Краснознаменном.

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