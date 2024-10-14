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Posted 14 октября, 06:41

Published 14 октября, 06:41

Modified 14 октября, 06:43

Updated 14 октября, 06:43

Ремонт и строительство дорог продолжается во Владивостоке

Сезон ещё в разгаре: во Владивостоке активно ведутся дорожные работы

14 октября 2024, 06:41
Фото: vlc.ru

Ремонт и строительство дорог продолжается во Владивостоке

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Наш Город
Тёплый и относительно сухой октябрь в нынешнем году даёт возможность дорожным службам Владивостока активно продолжать ремонтные и строительные работы. Дороги столицы ДФО в ударном темпе приводят в порядок.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: в разных районах краевого центра ведётся и комплексное благоустройство, и локальное устранение ям и неровностей. Бригады дорожных рабочих только в недавние выходные сделали немало: уложили асфальт на дорогах и тротуарах, провели профилирование грунтовых проездов и многое другое, причём работы велись практически по всему городу, в том числе — на островных территориях.

Например, продолжалась укладка асфальтобетона на улицах Сафонова и Героев Хасана. Новехоньким асфальтом укрыли улицу Иртышскую в районе дома номер 23. Пешеходную зону на Некрасовском путепроводе приводили в порядок, здесь тоже укладывали свежий асфальт.

Фото: vlc.ru

Большой фронт работ у дорожных служб в районе домов № 11-15 на улице Нейбута. Силами муниципальной дорожной службы на этом участке сейчас монтируют бортовой камень и готовят проезд к предстоящей укладке нового асфальтового покрытия.

На острове Русском в посёлке Шигино вели работы на грунтовых проездах. Здесь были нарезаны кюветы для отвода воды с проезжей части.

В самом краевом центре на Снеговой, 13 не только нарезали кюветы, но и как следует отсыпали дорогу щебёночно-песчаной смесью и укатали её.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке вручили ключи от квартир бойцам СВО.

Бойцы СВО получили квартиры во Владивостоке
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#Новости#Владивосток#Дорожный ремонт#Приморский край#Наш Город
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