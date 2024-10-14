Сезон ещё в разгаре: во Владивостоке активно ведутся дорожные работы

Posted 14 октября, 06:41
Published 14 октября, 06:41
Modified 14 октября, 06:43
Updated 14 октября, 06:43
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: в разных районах краевого центра ведётся и комплексное благоустройство, и локальное устранение ям и неровностей. Бригады дорожных рабочих только в недавние выходные сделали немало: уложили асфальт на дорогах и тротуарах, провели профилирование грунтовых проездов и многое другое, причём работы велись практически по всему городу, в том числе — на островных территориях.
Например, продолжалась укладка асфальтобетона на улицах Сафонова и Героев Хасана. Новехоньким асфальтом укрыли улицу Иртышскую в районе дома номер 23. Пешеходную зону на Некрасовском путепроводе приводили в порядок, здесь тоже укладывали свежий асфальт.
Большой фронт работ у дорожных служб в районе домов № 11-15 на улице Нейбута. Силами муниципальной дорожной службы на этом участке сейчас монтируют бортовой камень и готовят проезд к предстоящей укладке нового асфальтового покрытия.
На острове Русском в посёлке Шигино вели работы на грунтовых проездах. Здесь были нарезаны кюветы для отвода воды с проезжей части.
В самом краевом центре на Снеговой, 13 не только нарезали кюветы, но и как следует отсыпали дорогу щебёночно-песчаной смесью и укатали её.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке вручили ключи от квартир бойцам СВО.