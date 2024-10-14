Сезон ещё в разгаре: во Владивостоке активно ведутся дорожные работы

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: в разных районах краевого центра ведётся и комплексное благоустройство, и локальное устранение ям и неровностей. Бригады дорожных рабочих только в недавние выходные сделали немало: уложили асфальт на дорогах и тротуарах, провели профилирование грунтовых проездов и многое другое, причём работы велись практически по всему городу, в том числе — на островных территориях.