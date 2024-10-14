Сладенькая курочка: какие продукты подешевели в Приморском крае?

Но в лидерах по подорожанию — молочные продукты. В среднем за месяц цена на них увеличилась на 2,8%. Сметана стала кусаться, подорожав на 3,2%, на 3,7% взлетела стоимость сырков творожных глазированных, но всех уверенно обошло обычное питьевое молоко — его цена увеличилась на 8,8 процента. Уже поневоле задумаешься, на молоке или на воде кашу варить…