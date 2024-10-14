Сладенькая курочка: какие продукты подешевели в Приморском крае?

Posted 14 октября, 03:51
Published 14 октября, 03:51
Modified 14 октября, 03:53
Updated 14 октября, 03:53
В пресс-службе Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю рассказали: в сравнении с августом цены в сентябре 2024 года выросли на 0,7%, а по сравнению с сентябрем 2023 года — на 8,7%.
Есть новости приятные: наблюдалось снижение цен на куриные окорочка, сахар, мясокопчености, колбасу сырокопченую — от 2,2% до 3,6%. Дешевели в сентябре виноград, картофель и свёкла: 5,3%, 8,9%, 5,8 процента.
Но в основном продукты питания медленно, но верно дорожали. Сливочное масло стало еще «сливочнее», поднявшись в цене на 3,5 процента. Не отставало и оливковое — оно подорожало на 4,2 процента. Придется родителям выложить на 3,9 процента больше за баночку мясных детских консервов. Какао взлетело в цене на 4,8 процента.
Но в лидерах по подорожанию — молочные продукты. В среднем за месяц цена на них увеличилась на 2,8%. Сметана стала кусаться, подорожав на 3,2%, на 3,7% взлетела стоимость сырков творожных глазированных, но всех уверенно обошло обычное питьевое молоко — его цена увеличилась на 8,8 процента. Уже поневоле задумаешься, на молоке или на воде кашу варить…
Рыба во всех её видах — свежая, соленая, маринованная, копченая, а также рыба разделанная лососевых пород выросли в цене на 3.4 и 3,6%, соответственно.
Огурцы «ускакали» в заоблачные дали, подорожав с места в карьер на 36,1 процента, помидоры поспешают за ними — они стали дороже на 11,5 процента. На этом фоне подорожание свежей зелени почти и незаметно: на 5 процентов. Из фруктов увеличились цены на апельсины, лимоны и груши на 2.1-3.6%.
Товары непродовольственные тоже дорожали. Прикупить колечко или сережки стало сложнее, ведь «ювелирка» подорожала на 6,5%. Бензин тоже обходится всё дороже — его цена выросла на 1,2%.
Учить детей и учиться самим обходится в копеечку: услуги высшего образования стали дороже на 3,4%, услуги профессионального обучения — на 4,1%, среднего образования — на 9,9%. Стоимость дополнительных занятий для детей дошкольного возраста возросла на 8,8%. Плата за проживание в студенческом общежитии выросла на 9,6%.
Выросла стоимость перелётов в салоне экономического класса на 8,5%. Подорожали и туры за границу — на 7,1%.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как растут цены на морские деликатесы в Приморье.