Что за монстр: находка на грядке поразила жительницу Приморского края

Posted 14 октября, 23:56
Published 14 октября, 23:56
Modified 14 октября, 23:58
Updated 14 октября, 23:58
На грядке у женщины вырос здоровенный дайкон. Вид овоща действительно внушает уважение: он толщиной с женскую руку и весьма длинный.
— Мы его взвесили, почти четыре килограмма, — рассказала обладательница такого чудо-урожая. — Никогда ещё такой крупный дайкон у нас не вырастал.
Овощ разрезали и попробовали. По вкусу, как и положено дайкону, он немного острый, сочный, хрустящий.
— Думаю, будем хранить в холодильнике и есть минимум пару недель, — поделилась огородница.
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