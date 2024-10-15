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Posted 14 октября, 23:56

Published 14 октября, 23:56

Modified 14 октября, 23:58

Updated 14 октября, 23:58

Овощ-монстр вырос в селе Вольно-Надеждинском Приморского края

Что за монстр: находка на грядке поразила жительницу Приморского края

14 октября 2024, 23:56

Овощ-монстр вырос в селе Вольно-Надеждинском Приморского края

Поразительную находку сделала на собственной грядке жительница села Вольно-Надеждинское в Приморском крае. В укромном углу огорода она увидела ЭТО. Длинное, белое, толстое, слегка мохнатое — ну монстр, да и только.

На грядке у женщины вырос здоровенный дайкон. Вид овоща действительно внушает уважение: он толщиной с женскую руку и весьма длинный.

Фото: vostokmedia.com

— Мы его взвесили, почти четыре килограмма, — рассказала обладательница такого чудо-урожая. — Никогда ещё такой крупный дайкон у нас не вырастал.

Овощ разрезали и попробовали. По вкусу, как и положено дайкону, он немного острый, сочный, хрустящий.

— Думаю, будем хранить в холодильнике и есть минимум пару недель, — поделилась огородница.

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#Новости#Владивосток#Урожай#Овощи#Огород#Приморский край
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