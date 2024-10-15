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Posted 15 октября, 01:01

Published 15 октября, 01:01

Modified 15 октября, 01:03

Updated 15 октября, 01:03

Сильные ливни и шквал ожидаются в Приморском крае

Град, шквал и сильные ливни: в Приморье стихия разбушуется

15 октября 2024, 01:01
Фото: vostokmedia.com

Сильные ливни и шквал ожидаются в Приморском крае

Сюжет
Погода
Сильнейшие ливни с сильным ветром, град, шквал — сегодня во второй половине дня в Приморском крае погода может разыграться не на шутку. Учтите это и планируйте свой день.

Портал «Маглипогода» предупредил жителей Приморского края о возможном резком и опасном ухудшении погоды на всей территории региона.

— В момент прохождения холодного фронта, в период времени с 10 до 20 часов 15 октября, в Приморском крае ожидается серьезное ухудшение погоды с опасными явлениями. Пройдут сильные дожди, местами ливни и грозы, местами возможны шквалы и град, — такой прогноз выдал портал.

Жителям Приморского края следует его учесть и планировать свой день с мыслью о том, что во второй половине дня погода может резко измениться.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что думает Примгидромет по поводу погоды в Приморье сегодня.

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#Новости#Погода#Владивосток#Град#Приморский край#Происшествия
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