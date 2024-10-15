Град, шквал и сильные ливни: в Приморье стихия разбушуется

Posted 15 октября, 01:01
Published 15 октября, 01:01
Modified 15 октября, 01:03
Updated 15 октября, 01:03
Портал «Маглипогода» предупредил жителей Приморского края о возможном резком и опасном ухудшении погоды на всей территории региона.
— В момент прохождения холодного фронта, в период времени с 10 до 20 часов 15 октября, в Приморском крае ожидается серьезное ухудшение погоды с опасными явлениями. Пройдут сильные дожди, местами ливни и грозы, местами возможны шквалы и град, — такой прогноз выдал портал.
Жителям Приморского края следует его учесть и планировать свой день с мыслью о том, что во второй половине дня погода может резко измениться.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что думает Примгидромет по поводу погоды в Приморье сегодня.