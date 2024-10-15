Град, шквал и сильные ливни: в Приморье стихия разбушуется

Сильные ливни и шквал ожидаются в Приморском крае

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Сильнейшие ливни с сильным ветром, град, шквал — сегодня во второй половине дня в Приморском крае погода может разыграться не на шутку. Учтите это и планируйте свой день.

Портал «Маглипогода» предупредил жителей Приморского края о возможном резком и опасном ухудшении погоды на всей территории региона. — В момент прохождения холодного фронта, в период времени с 10 до 20 часов 15 октября, в Приморском крае ожидается серьезное ухудшение погоды с опасными явлениями. Пройдут сильные дожди, местами ливни и грозы, местами возможны шквалы и град, — такой прогноз выдал портал. Жителям Приморского края следует его учесть и планировать свой день с мыслью о том, что во второй половине дня погода может резко измениться. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что думает Примгидромет по поводу погоды в Приморье сегодня. Одна дождинка — ещё не дождь: разверзнутся ли сегодня в Приморье хляби небесные? Узнать подробнее