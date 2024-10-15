Одна дождинка — ещё не дождь: разверзнутся ли сегодня в Приморье хляби небесные?

Posted 14 октября, 23:24
Published 14 октября, 23:24
Modified 14 октября, 23:26
Updated 14 октября, 23:26
Пресс-служба Примгидромета сообщает: погоду сегодня определяют фронтальные разделы. Дождь в крае начнётся сначала на юге, а потом распространится на всё Приморье. Местами возможен туман (убедиться в справедливости этого прогноза владивостокцам очень просто — достаточно выглянуть в окно).
Ветер сменит направление с южного на северо-западное и станет сильным. Именно поэтому и температура воздуха упадёт: днём до +22°C, вечером — до +3 градусов по Цельсию в отдельных районах края.
Во Владивостоке облачно, временами небольшой дождь. Ветер тоже поменяется, и поэтому тоже похолодает: днём +18°С, вечером — +12°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда в Приморье могут прийти ливни и грозы.