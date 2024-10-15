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Posted 14 октября, 23:24

Published 14 октября, 23:24

Modified 14 октября, 23:26

Updated 14 октября, 23:26

Дождливый вторник обещают Приморскому краю синоптики

Одна дождинка — ещё не дождь: разверзнутся ли сегодня в Приморье хляби небесные?

14 октября 2024, 23:24
Фото: vostokmedia.com

Дождливый вторник обещают Приморскому краю синоптики

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Погода
Если вчера обещанного дождя не было, это ещё не значит, что его не будет и сегодня, заверяет Приморский край небесная канцелярия. Осадки, пусть и небольшие, пройдут по всему региону.

Пресс-служба Примгидромета сообщает: погоду сегодня определяют фронтальные разделы. Дождь в крае начнётся сначала на юге, а потом распространится на всё Приморье. Местами возможен туман (убедиться в справедливости этого прогноза владивостокцам очень просто — достаточно выглянуть в окно).

Ветер сменит направление с южного на северо-западное и станет сильным. Именно поэтому и температура воздуха упадёт: днём до +22°C, вечером — до +3 градусов по Цельсию в отдельных районах края.

Во Владивостоке облачно, временами небольшой дождь. Ветер тоже поменяется, и поэтому тоже похолодает: днём +18°С, вечером — +12°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда в Приморье могут прийти ливни и грозы.

Ливни, грозы и ветер могут ударить по Приморью — предварительное предупреждение
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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Дожди
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