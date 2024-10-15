Налип на пол-лимона: продавца суррогатного алкоголя накрыли во Владивостоке

Posted 15 октября, 01:38
Published 15 октября, 01:38
Modified 15 октября, 01:40
Updated 15 октября, 01:40
В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: в магазине была проведена проверка, более 650 литров алкогольной продукции изъяли из незаконного оборота. Среди контрафактного алкоголя были обнаружены суррогатная водка и спирт.
— Нарушителю грозит штраф — не менее 500 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.
Также в правительстве края напомнили, что жители Приморского края могут сообщить о незаконной торговле алкоголем на платформе обратной связи через форму на портале Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где в Приморье нашли неправильное пиво.