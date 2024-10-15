Налип на пол-лимона: продавца суррогатного алкоголя накрыли во Владивостоке

670 литров контрафактного алкоголя изъяли во Владивостоке

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Контрафактным и даже суррогатным алкоголем торговали во Владивостоке в одном из магазинов на улице Нейбута. И в ус не дули. До поры, до времени.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: в магазине была проведена проверка, более 650 литров алкогольной продукции изъяли из незаконного оборота. Среди контрафактного алкоголя были обнаружены суррогатная водка и спирт. — Нарушителю грозит штраф — не менее 500 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве. Также в правительстве края напомнили, что жители Приморского края могут сообщить о незаконной торговле алкоголем на платформе обратной связи через форму на портале Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где в Приморье нашли неправильное пиво. Пьяный беспредел: в Приморье прикрыли контрафактный товарооборот — подробности Узнать подробнее