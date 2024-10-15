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Posted 15 октября, 01:38

Published 15 октября, 01:38

Modified 15 октября, 01:40

Updated 15 октября, 01:40

670 литров контрафактного алкоголя изъяли во Владивостоке

Налип на пол-лимона: продавца суррогатного алкоголя накрыли во Владивостоке

15 октября 2024, 01:38
Фото: 1MI

670 литров контрафактного алкоголя изъяли во Владивостоке

Сюжет
Алкоголь
Контрафактным и даже суррогатным алкоголем торговали во Владивостоке в одном из магазинов на улице Нейбута. И в ус не дули. До поры, до времени.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: в магазине была проведена проверка, более 650 литров алкогольной продукции изъяли из незаконного оборота. Среди контрафактного алкоголя были обнаружены суррогатная водка и спирт.

— Нарушителю грозит штраф — не менее 500 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.

Также в правительстве края напомнили, что жители Приморского края могут сообщить о незаконной торговле алкоголем на платформе обратной связи через форму на портале Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где в Приморье нашли неправильное пиво.

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#Новости#Владивосток#Алкоголь#Приморский край#Происшествия
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