Пьяный беспредел: в Приморье прикрыли контрафактный товарооборот — подробности

Posted 11 октября, 04:42
Published 11 октября, 04:42
Modified 11 октября, 04:44
Updated 11 октября, 04:44
По информации регионального министерства промышленности и торговли, проверка магазина в селе Шумный была инициирована после жалоб местных жителей на пьяных клиентов и громкую музыку в окрестностях.
«В результате проверки в магазине обнаружено 125 литров пива без документов, подтверждающих легальность производства. Продукция изъята, в отношении нарушителя составлены административные материалы», — подчеркнули в ведомстве.
Стоит отметить, приморцы могут сообщать о фактах продажи контрафактного алкоголя через платформу обратной связи на портале Госуслуг в мобильном приложении.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что нетрезвый водитель пытался подкупить сотрудника полиции после эффектной погони в Приморском крае.