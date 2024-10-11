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Posted 11 октября, 04:42

Published 11 октября, 04:42

Modified 11 октября, 04:44

Updated 11 октября, 04:44

Нелегально продавал алкоголь предприниматель в Приморском крае

Пьяный беспредел: в Приморье прикрыли контрафактный товарооборот — подробности

11 октября 2024, 04:42
Фото: Изображение Midjourney

Нелегально продавал алкоголь предприниматель в Приморском крае

Сюжет
Полиция
В Чугуевском муниципальном округе Приморья было изъято 125 литров поддельного пива. Предпринимателю, который занимался его продажей, может грозить административная ответственность.

По информации регионального министерства промышленности и торговли, проверка магазина в селе Шумный была инициирована после жалоб местных жителей на пьяных клиентов и громкую музыку в окрестностях.

«В результате проверки в магазине обнаружено 125 литров пива без документов, подтверждающих легальность производства. Продукция изъята, в отношении нарушителя составлены административные материалы», — подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, приморцы могут сообщать о фактах продажи контрафактного алкоголя через платформу обратной связи на портале Госуслуг в мобильном приложении.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что нетрезвый водитель пытался подкупить сотрудника полиции после эффектной погони в Приморском крае.

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