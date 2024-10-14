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Posted 14 октября, 09:07

Published 14 октября, 09:07

Modified 14 октября, 09:09

Updated 14 октября, 09:09

Ливни, грозы и ветер могут ударить по Приморью — предварительное предупреждение

Ливни, грозы и ветер могут ударить по Приморью — предварительное предупреждение

14 октября 2024, 09:07
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
На выходных на погоду в Приморье воздействовал мощный антициклон. В ближайшее время на территорию края вторгнутся тёплый и северный фронты, погода может серьезно испортиться.

Предупреждение! Жителям Приморья необходимо быть начеку во время прохождения холодного фронта: с 10 до 19 часов 15 октября. Ожидается значительное ухудшение погоды с опасными явлениями: дожди, интенсивные осадки и ливни с грозами, возможен град и порывы ветра. Также возможно появление смерчей, сообщает «Маглипогода». Прогноз при этом предварительный.

На выходных атмосферное давление в Приморье контролировал мощный антициклон. В последние дни здесь царила спокойная и ясная погода. Днем температура поднималась выше +20°С во многих районах.

С 14 октября в Приморье ожидается приход теплого фронта, а 15 октября пройдет холодный фронт с возможными опасными погодными условиями днем. В крае могут пройти сильные ливни и грозы, усилится ветер. Следующие два дня, 16 и 17 октября, погода вновь стабилизируется под воздействием антициклона.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что погода в Приморье испортится.

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