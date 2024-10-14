Ливни, грозы и ветер могут ударить по Приморью — предварительное предупреждение

Предупреждение! Жителям Приморья необходимо быть начеку во время прохождения холодного фронта: с 10 до 19 часов 15 октября. Ожидается значительное ухудшение погоды с опасными явлениями: дожди, интенсивные осадки и ливни с грозами, возможен град и порывы ветра. Также возможно появление смерчей, сообщает «Маглипогода». Прогноз при этом предварительный.