Ливни, грозы и ветер могут ударить по Приморью — предварительное предупреждение

Posted 14 октября, 09:07
Published 14 октября, 09:07
Modified 14 октября, 09:09
Updated 14 октября, 09:09
Предупреждение! Жителям Приморья необходимо быть начеку во время прохождения холодного фронта: с 10 до 19 часов 15 октября. Ожидается значительное ухудшение погоды с опасными явлениями: дожди, интенсивные осадки и ливни с грозами, возможен град и порывы ветра. Также возможно появление смерчей, сообщает «Маглипогода». Прогноз при этом предварительный.
На выходных атмосферное давление в Приморье контролировал мощный антициклон. В последние дни здесь царила спокойная и ясная погода. Днем температура поднималась выше +20°С во многих районах.
С 14 октября в Приморье ожидается приход теплого фронта, а 15 октября пройдет холодный фронт с возможными опасными погодными условиями днем. В крае могут пройти сильные ливни и грозы, усилится ветер. Следующие два дня, 16 и 17 октября, погода вновь стабилизируется под воздействием антициклона.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что погода в Приморье испортится.