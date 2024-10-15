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Posted 15 октября, 02:50

Published 15 октября, 02:50

Modified 15 октября, 02:52

Updated 15 октября, 02:52

Губернатор Приморского края поднялся на одну из самых высоких гор региона

Олег Кожемяко — на вершине: глава Приморского края пошёл в гору

15 октября 2024, 02:50
Фото: Правительство Приморского края

Губернатор Приморского края поднялся на одну из самых высоких гор региона

Сюжет
Туризм
Ещё одну вершину покорил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В буквальном смысле — поднялся на одну из самых высоких гор Приморского края — Фалазу.

Здесь, на вершине Фалазы и встретили туристы, жители Приморья, своего губернатора. Не ожидали — это точно. Удивились? Нет, не очень, ведь всем известно, что Олег Николаевич придерживается здорового образа жизни — активно занимается спортом, принимает участие в лыжных гонках, в триатлоне и других соревнованиях. И разумеется, поддерживает развитие физкультуры, спорта и туризма в родном Приморье.

Фото: vdk_news25

Туристы сделали фото на память — ну правда, много ли в России губернаторов, которых вот так вот запросто, без угрюмых телохранителей по бокам, встретишь на вершине самой популярной у туристов горы или на спортивных соревнованиях?

Фотография разлетелась по новым медиа и набрала огромное количество лайков. И неудивительно!

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Олег Кожемяко объявил о всемерной поддержке спорта в Приморье.

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#Новости#Общество#Туризм#Олег Кожемяко#Приморский край#Приморье
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