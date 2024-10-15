Олег Кожемяко — на вершине: глава Приморского края пошёл в гору

Posted 15 октября, 02:50
Published 15 октября, 02:50
Modified 15 октября, 02:52
Updated 15 октября, 02:52
Здесь, на вершине Фалазы и встретили туристы, жители Приморья, своего губернатора. Не ожидали — это точно. Удивились? Нет, не очень, ведь всем известно, что Олег Николаевич придерживается здорового образа жизни — активно занимается спортом, принимает участие в лыжных гонках, в триатлоне и других соревнованиях. И разумеется, поддерживает развитие физкультуры, спорта и туризма в родном Приморье.
Туристы сделали фото на память — ну правда, много ли в России губернаторов, которых вот так вот запросто, без угрюмых телохранителей по бокам, встретишь на вершине самой популярной у туристов горы или на спортивных соревнованиях?
Фотография разлетелась по новым медиа и набрала огромное количество лайков. И неудивительно!
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Олег Кожемяко объявил о всемерной поддержке спорта в Приморье.