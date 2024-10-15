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Posted 15 октября, 05:27

Published 15 октября, 05:27

Modified 15 октября, 05:27

Updated 15 октября, 05:27

Озеро Ханка в Приморье очистили от 11 кубометров мусора

Озеро Ханка в Приморье очистили от 11 кубометров мусора

15 октября 2024, 05:27
Фото: 1MI
Сюжет
Экология
В Приморском крае завершена очистка акватории озера Ханка, в ходе которой было убрано более 11 кубометров мусора, включая брошенные орудия лова и бытовые отходы. Общая протяженность очищенной береговой полосы составила более 28 километров.

Как сообщило региональное министерство лесного хозяйства, уборка мусора стала важным шагом к улучшению экологической ситуации в регионе и сохранению биоразнообразия озера.

Начальник управления рыбохозяйственного комплекса Мария Ан отметила, что работа была выполнена в соответствии с переданными федеральными полномочиями и будет оплачена из субвенций федерального бюджета. По ее словам, очистка внутренних акваторий Приморского края продолжится и в следующем году, что позволит значительно улучшить состояние водоемов и их окрестностей.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что неизвестные пытались утопить чужой двор в мусоре во Владивостоке.

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#Новости#Общество#Рыболовство#Экология#Мусор#Уборка#Федеральный бюджет#Приморский край#Приморье#Озеро Ханка
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