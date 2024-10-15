Озеро Ханка в Приморье очистили от 11 кубометров мусора

Начальник управления рыбохозяйственного комплекса Мария Ан отметила, что работа была выполнена в соответствии с переданными федеральными полномочиями и будет оплачена из субвенций федерального бюджета. По ее словам, очистка внутренних акваторий Приморского края продолжится и в следующем году, что позволит значительно улучшить состояние водоемов и их окрестностей.