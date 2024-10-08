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Posted 8 октября, 06:28

Published 8 октября, 06:28

Modified 8 октября, 06:30

Updated 8 октября, 06:30

Двор могли засыпать крупногабаритным мусором во Владивостоке

Неизвестные пытались утопить чужой двор в мусор во Владивостоке — видео

8 октября 2024, 06:28
Фото: 1MI

Двор могли засыпать крупногабаритным мусором во Владивостоке

Сюжет
Мусор
Неизвестные привезли целый кузов строительного мусора к жилым домам во Владивостоке. К счастью, их заметил местный житель. Мужчина не дал в обиду свой двор.

Неизвестные пытались засыпать район во Владивостоке строительным мусором. Их остановил местный житель.

На Адмирала Юмашева откуда ни возьмись появился грузовичок с полным кузовом. Его заметил житель одного из домов поблизости. Судя по всему, рабочие собирались оставить свой крупногабаритный мусор на площадке около жилого дома.

Мужчина их прогнал. После этого «умельцам» пришлось все вернуть обратно в свой грузовик и уехать с пустым кузовом, а контейнерную площадку оставить чистой.

Ранее «Восток-Медиа» писало об изменении системы вывоза мусора в Приморье.

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