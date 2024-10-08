Неизвестные пытались утопить чужой двор в мусор во Владивостоке — видео

Posted 8 октября, 06:28
Published 8 октября, 06:28
Modified 8 октября, 06:30
Updated 8 октября, 06:30
Неизвестные пытались засыпать район во Владивостоке строительным мусором. Их остановил местный житель.
На Адмирала Юмашева откуда ни возьмись появился грузовичок с полным кузовом. Его заметил житель одного из домов поблизости. Судя по всему, рабочие собирались оставить свой крупногабаритный мусор на площадке около жилого дома.
Мужчина их прогнал. После этого «умельцам» пришлось все вернуть обратно в свой грузовик и уехать с пустым кузовом, а контейнерную площадку оставить чистой.
Ранее «Восток-Медиа» писало об изменении системы вывоза мусора в Приморье.