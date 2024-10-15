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Posted 15 октября, 03:19

Published 15 октября, 03:19

Modified 15 октября, 03:21

Updated 15 октября, 03:21

Во Владивостоке завершился форум «Авангардисты Владивостока»

Полосатый ветер: что оставили городу «Авангардисты Владивостока»

15 октября 2024, 03:19
Фото: Семен Середа. Пресс-служба «Авангардистов Приморья»

Во Владивостоке завершился форум «Авангардисты Владивостока»

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Форум
Три инсталляции — новые современные и необычные арт-объекты — вот что оставили столице ДФО участники форума «Авангардисты Владивостока» (18+), который прошёл на днях в краевом центре. Установлены арт-объекты в Нагорном парке.

Проект-инициатива «Авангардисты Владивостока», призванный объединить представителей государства, бизнеса, культуры и искусства — для развития столицы ДФО как инвестиционного и туристического центра, прошёл во Владивостоке при поддержке администрации города.

В течение нескольких дней участники проекта теоретически и практически работали над тем, как правильно позиционировать Владивосток, дабы сюда приезжали не только туристы (хотя и это тоже очень важно), но и те, кто захочет остаться в городе, жить здесь, трудиться на его благо… Об этом шла речь на открытых дискуссиях в том числе в ДВФУ, а участие в обсуждении принимали глава города Константин Шестаков, проректор по дополнительному образованию ДВФУ Михаил Кривопал, инициатор и организатор форума Илья Сухих, международный культурный деятель и куратор проекта Марина Глухова (Марисабель), супермодель и лидер мнений Елена Кулецкая и другие.

Также в рамках форума прошло несколько мероприятий, раскрывающих потенциал Владивосток с точки зрения туризма вообще и гастротуризма в частности.

А на память городу о первом форуме «Авангардисты Владивостока» оставили три арт-объекта. Все они были созданы художниками, которых вдохновила тема ветра, приморского, дальневосточного, соленого и пряного.

Фото: Семен Середа. Пресс-служба «Авангардистов Приморья»

Три инсталляции — подарок городу от международного художника Евгения CHES и творческих объединений локальных художников «Пятый порт» и «ПУСК». Также в рамках проекта прошла презентация фотовыставки «Город ветров» (16+) от арт-платформы «Порт приписки Владивосток» и ее продюсера Марины Бариновой. Все арт-объекты остались в парке «Нагорный» и простоят там до декабря — так что у жителей Владивостока есть время посмотреть, что такое «Полосатый ветер» и «Дисковый ветер», например.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что сказал глава города Константин Шестаков о том, почему он поддержал проект.

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#Новости#Общество#Владивосток#Форум#Приморский край
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