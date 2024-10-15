Полосатый ветер: что оставили городу «Авангардисты Владивостока»

В течение нескольких дней участники проекта теоретически и практически работали над тем, как правильно позиционировать Владивосток, дабы сюда приезжали не только туристы (хотя и это тоже очень важно), но и те, кто захочет остаться в городе, жить здесь, трудиться на его благо… Об этом шла речь на открытых дискуссиях в том числе в ДВФУ, а участие в обсуждении принимали глава города Константин Шестаков, проректор по дополнительному образованию ДВФУ Михаил Кривопал, инициатор и организатор форума Илья Сухих, международный культурный деятель и куратор проекта Марина Глухова (Марисабель), супермодель и лидер мнений Елена Кулецкая и другие.