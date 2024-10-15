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Posted 15 октября, 06:27

Published 15 октября, 06:27

Modified 15 октября, 06:29

Updated 15 октября, 06:29

Путин поддержит соседа Приморья: Россия окажет КНДР военную помощь при необходимости

Путин поддержит соседа Приморья: Россия окажет КНДР военную помощь при необходимости

15 октября 2024, 06:27
Фото: vostokmedia.com
Ближайшая страна-соседка Приморья, — Северная Корея, — переживает нелегкие времена. Именно поэтому поддержка союзников ей необходима, как никогда. Президент России сделал важный шаг в отношениях с дружественным государством.

Напряженная обстановка между КНДР и Южной Кореей заставляет нервничать жителей близлежащих территорий, в частности приморцев. Многие жители региона с содроганием в сердце следят за эскалацией конфликта между азиатскими державами.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Госдуму важный проект, — о ратификации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который, вероятно, поддержит лидера Северной Кореи в непростой период.

Данный договор Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали 19 июня 2024 года, во время визита российского государственного деятеля в Пхеньян. Стоит отметить, что документ предусматривает не только добрососедство, но и военную помощь, если одной из стран будет грозить нападение со стороны врагов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о перспективах сотрудничества России и КНДР. Стоит отметить, что у главы региона и лидера КНДР складываются весьма дружеские отношения, ведь Приморье — ближайший сосед Северной Кореи.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Южная Корея#Приморский край#Северная Корея
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