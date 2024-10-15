Путин поддержит соседа Приморья: Россия окажет КНДР военную помощь при необходимости

Posted 15 октября, 06:27
Published 15 октября, 06:27
Modified 15 октября, 06:29
Updated 15 октября, 06:29
Напряженная обстановка между КНДР и Южной Кореей заставляет нервничать жителей близлежащих территорий, в частности приморцев. Многие жители региона с содроганием в сердце следят за эскалацией конфликта между азиатскими державами.
Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Госдуму важный проект, — о ратификации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который, вероятно, поддержит лидера Северной Кореи в непростой период.
Данный договор Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали 19 июня 2024 года, во время визита российского государственного деятеля в Пхеньян. Стоит отметить, что документ предусматривает не только добрососедство, но и военную помощь, если одной из стран будет грозить нападение со стороны врагов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о перспективах сотрудничества России и КНДР. Стоит отметить, что у главы региона и лидера КНДР складываются весьма дружеские отношения, ведь Приморье — ближайший сосед Северной Кореи.