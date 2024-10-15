Путин поддержит соседа Приморья: Россия окажет КНДР военную помощь при необходимости

Данный договор Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали 19 июня 2024 года, во время визита российского государственного деятеля в Пхеньян. Стоит отметить, что документ предусматривает не только добрососедство, но и военную помощь, если одной из стран будет грозить нападение со стороны врагов.