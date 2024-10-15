Семь выстрелов на крыльце администрации города — резонансное убийство в Приморье

Posted 15 октября, 00:44
Published 15 октября, 00:44
Modified 15 октября, 00:46
Updated 15 октября, 00:46
Следователи СКР Приморья завершили расследование убийства, совершенного в 2003 году. Обвинение в преступлении предъявили 44-летнему жителю Приморья, его обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
По версии следствия, между двумя бизнесменами возник конфликт из-за земельного участка. В ходе этой ссоры один из них угрожал убийством погибшему. Зная о конфликте и судебных разбирательствах между предпринимателями, исполнитель согласился на предложение совершить убийство оппонента. Он получил пистолет с глушителем.
30 октября 2003 года, при помощи другого соучастника, исполнитель подстерег жертву возле администрации Уссурийска и выстрелил из пистолета не менее 7 раз в голову и тело. После полученных ранений пострадавший скончался. Исполнителю помогли скрыться с места преступления и избавиться от оружия.
В 2013 году двое соучастников были арестованы и осуждены. Исполнитель убийства скрывался все это время, однако следователи продолжали его розыск. Наконец, 1 апреля 2024 года его нашли и задержали в Хабаровске.
Следствие по делу завершено, предъявлено окончательное обвинение, обвиняемый и его адвокаты ознакомились с материалами уголовного дела. Оперативное сопровождение проводят сотрудники УМВД России по Приморскому краю.
Ранее «Восток-Медиа» писало о шокирующих обстоятельствах убийства в Приморье.