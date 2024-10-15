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Posted 15 октября, 05:19

Published 15 октября, 05:19

Modified 15 октября, 05:21

Updated 15 октября, 05:21

Туристический налог вводится во Владивостоке в благих целях

Туристический налог пойдёт на улучшение имиджа Владивостока

15 октября 2024, 05:19
Фото: vostokmedia.com

Туристический налог вводится во Владивостоке в благих целях

Сюжет
Туризм
Во Владивостоке предполагается ввести туристический налог. Документы для подачи в Думу города готовит администрация краевого центра.

В пресс-службе администрации Владивостока пояснили: работа проводится в рамках налогового кодекса и в целом проект МПА «О туристическом налоге на территории Владивостокского городского округа» подготовлен в целях реализации полномочий представительных органов местного самоуправления.

Взимать налог предполагается с компаний и ИП, которые оказывают гостиничные услуги и чьи объекты включены в специальный реестр.

Размеры нового платежа будут следующими:

  • в 2025 году — 1 процент,
  • в 2026 году — 2 процента,
  • в 2027 году — 3 процента,
  • в 2028 году — 4 процента,
  • начиная с 2029 года — 5 процентов от налоговой базы.
— По предварительным расчетам, доход в бюджет города по налогу в 2025 году составит более 75 млн рублей, — пояснили в пресс-службе мэрии, добавив, что ставка будет регулироваться в соответствии с налоговым кодексом (пункт 1 статьи 418.5 Налогового кодекса РФ).

Также необходимо добавить, что в 2025 году налог будет взиматься не в течение года, а только в высокий сезон, когда в столицу ДФО прибывает множество туристов: с 1 июля по 30 сентября.

— Подобная практика будет полезной для Владивостока. Турпотоки растут, увеличилась нагрузка на городскую инфраструктуру. Получаемые средства будут направлены на благоустройство мест туристического притяжения, в целом налог станет хорошим подспорьем для улучшения имиджа города и края в добавление к выделяемым субсидиям, — отметили в министерстве туризма Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие еще важные для Владивостока вопросы рассмотрит Дума города.

В повестке Думы Владивостока: бюджет, налоги на землю и недвижимость, ТОСы
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#Новости#Общество#Владивосток#Туризм#Приморский край#Приморье
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