Константин Шестаков: с 18 октября соцучреждения Владивостока начнут получать тепло

Posted 16 октября, 04:25
Published 16 октября, 04:25
Modified 16 октября, 04:27
Updated 16 октября, 04:27
Глава Владивостока вместе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко совершил рабочую поездку по тем районам и улицам города, где активно ведётся ремонт тепловых сетей. Напомним, по плану в 2024 году в столице ДФО будет заменено более 44 километров труб теплоснабжения.
Константин Шестаков и Олег Кожемяко осмотрели место проведения работ на набережной Спортивной гавани — здесь трудятся бригады «ДГК», и они с середины сентября успели заменить более трёхсот метров труб диаметром 530 мм. Теплосети в этом районе имеют едва ли не стратегическое значение, поскольку обеспечивают теплом объекты в центре города.
Затем губернатор края и глава города побывали на улицах Хабаровской и Амурской, где сам процесс замены труб уже завершён, пройдены гидравлические испытания, теперь рабочим осталось все привести в порядок.
Константин Шестаков отметил, что в 2024 году работы велись там, где — по имеющимся в администрации города данным — чаще всего происходили порывы. Именно поэтому так много на карте ремонта теплосетей адресов в Первомайском районе Владивостока — на улицах 3-й Строительной, Никифорова, Сафонова, Гризодубовой, 40 лет ВЛКСМ. Здесь трубы уже проложены, подведены к домам, сейчас ведутся гидравлические испытания.
— Мы поставили подрядчикам задачу — завершить все работы в металле к 18 октября, чтобы начать отопительный сезон. С 18 октября тепло начнет поступать в социальные учреждения: детские сады, школы, больницы и другие. С 24 октября к теплу начнут подключать жилой фонд, — сказал глава города.
Капитальный ремонт теплотрасс завершается и в других районах Владивостока — работы проведены на Русской, на Днепровской, на Громова и по другим адресам. Отметим, что провести столь масштабные работы удалось благодаря выделенному правительством Приморья специальному казначейскому кредиту.
— Работы такого масштаба не проводились долгие годы, а необходимость в них только нарастала. Сети изнашиваются. Больших объёмов замены труб удалось добиться благодаря выделению средств из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Для сравнения: в 2021 году во Владивостоке за сезон заменили только 17 километров теплосетей, — подчеркнул Олег Кожемяко.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке действительно становится прохладно, чувствуется скорая зима.