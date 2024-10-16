Константин Шестаков: с 18 октября соцучреждения Владивостока начнут получать тепло

Константин Шестаков отметил, что в 2024 году работы велись там, где — по имеющимся в администрации города данным — чаще всего происходили порывы. Именно поэтому так много на карте ремонта теплосетей адресов в Первомайском районе Владивостока — на улицах 3-й Строительной, Никифорова, Сафонова, Гризодубовой, 40 лет ВЛКСМ. Здесь трубы уже проложены, подведены к домам, сейчас ведутся гидравлические испытания.