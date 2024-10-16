Впервые за 20 лет: аномальная погода пожаловала во Владивосток

Posted 15 октября, 23:20
Published 15 октября, 23:20
Modified 15 октября, 23:25
Updated 15 октября, 23:25
Вчера, 15 октября, во Владивостоке побит температурный рекорд двадцатилетней давности, сообщает «Примгидромет». Минувший вторник был невероятно теплым, последний раз погода радовала такими значениями в последний раз в 2004 году.
Столбики термометров поднялись до +19,7°C, а двадцать лет назад — +19,6°C. Однако ночь и утро выдались в дальневосточной столице весьма холодными.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда зимние морозы ударят по Приморскому краю. В некоторых районах температура воздуха упадет до минус пятнадцати градусов.