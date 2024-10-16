Впервые за 20 лет: аномальная погода пожаловала во Владивосток

Необычно теплая погода выдалась во Владивостоке

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Приморский край, неторопясь, готовится к приходу холодов, некоторые даже не чувствуют приближения зимы. И это не удивительно. Ведь, например, во Владивостоке термометры зафиксировали почти 20 градусов тепла.