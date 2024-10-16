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Posted 15 октября, 23:20

Published 15 октября, 23:20

Modified 15 октября, 23:25

Updated 15 октября, 23:25

Необычно теплая погода выдалась во Владивостоке

Впервые за 20 лет: аномальная погода пожаловала во Владивосток

15 октября 2024, 23:20
Фото: vostokmedia.com

Необычно теплая погода выдалась во Владивостоке

Сюжет
Погода
Приморский край, неторопясь, готовится к приходу холодов, некоторые даже не чувствуют приближения зимы. И это не удивительно. Ведь, например, во Владивостоке термометры зафиксировали почти 20 градусов тепла.

Вчера, 15 октября, во Владивостоке побит температурный рекорд двадцатилетней давности, сообщает «Примгидромет». Минувший вторник был невероятно теплым, последний раз погода радовала такими значениями в последний раз в 2004 году.

Столбики термометров поднялись до +19,7°C, а двадцать лет назад — +19,6°C. Однако ночь и утро выдались в дальневосточной столице весьма холодными.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда зимние морозы ударят по Приморскому краю. В некоторых районах температура воздуха упадет до минус пятнадцати градусов.

-15 градусов по Цельсию: «лютые» морозы ударят по Приморскому краю — когда?
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