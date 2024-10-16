Куда пойти за счастьем: жители Владивостока могут обзавестись питомцем на выставке

Posted 16 октября, 07:45
Published 16 октября, 07:45
Modified 16 октября, 07:47
Updated 16 октября, 07:47
И счастья на выставке будет много, очень много. Белого и рыжего, полосатого и в пятнышко, тявкающего и мяукающего, заглядывающего вам в глаза только с одной, но невероятно горячей, трепетной просьбой: «Возьми меня, хозяин, дай мне дом! Я — твое счастье!».
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: выставка-раздача животных состоится в субботу, 19 октября, в торгово-развлекательном комплексе «Седанка Сити» (Полетаева, 6д).
На выставке представят собак и кошек, за которыми сейчас ухаживают волонтеры движения «Спасем жизнь». Понравившихся питомцев можно будет забрать с собой — но только по договору об ответственном содержании. Поэтому, если вы намерены взять питомца, не забудьте прихватить с собой документ, удостоверяющий личность. Да и вообще — возьмите паспорт или права просто так… Мало ли, вдруг на этой выставке вы увидите самый милый на свете хвостик? Всё может быть.
— Благодаря таким акциям все больше животных, нуждающихся в заботе, обретают любящие семьи. Мы приглашаем посетить выставку каждого, кто хочет завести домашнего питомца, — рассказала куратор проекта «Животные города В», помощник главы Владивостока Яна Красицкая.
Работать выставка-раздача будет с 10 до 18 часов. Подумайте, целых восемь часов, чтобы найти счастье!
Отметим, что даже если вы не решились пока взять себе питомца, помочь волонтёрам и фонду «Спасем жизнь» можете, передав им корм для животных, пеленки, наполнитель для лотков, игрушки.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что 72 счастья нашли тех, кто их искал.