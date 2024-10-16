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Posted 16 октября, 07:45

Published 16 октября, 07:45

Modified 16 октября, 07:47

Updated 16 октября, 07:47

Выставка-раздача животных пройдёт во Владивостоке

Куда пойти за счастьем: жители Владивостока могут обзавестись питомцем на выставке

16 октября 2024, 07:45
Фото: 1MI

Выставка-раздача животных пройдёт во Владивостоке

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Наш Город
О том, что счастье купить нельзя, знают все. А вот взять себе счастье — живое, тёплое, ласковое, полное любви и преданности — очень даже можно. И ждать не надо — 19 октября нужно просто прийти на выставку-раздачу животных, которая проходит при поддержке администрации города. Счастье ждёт там.

И счастья на выставке будет много, очень много. Белого и рыжего, полосатого и в пятнышко, тявкающего и мяукающего, заглядывающего вам в глаза только с одной, но невероятно горячей, трепетной просьбой: «Возьми меня, хозяин, дай мне дом! Я — твое счастье!».

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: выставка-раздача животных состоится в субботу, 19 октября, в торгово-развлекательном комплексе «Седанка Сити» (Полетаева, 6д).

На выставке представят собак и кошек, за которыми сейчас ухаживают волонтеры движения «Спасем жизнь». Понравившихся питомцев можно будет забрать с собой — но только по договору об ответственном содержании. Поэтому, если вы намерены взять питомца, не забудьте прихватить с собой документ, удостоверяющий личность. Да и вообще — возьмите паспорт или права просто так… Мало ли, вдруг на этой выставке вы увидите самый милый на свете хвостик? Всё может быть.

— Благодаря таким акциям все больше животных, нуждающихся в заботе, обретают любящие семьи. Мы приглашаем посетить выставку каждого, кто хочет завести домашнего питомца, — рассказала куратор проекта «Животные города В», помощник главы Владивостока Яна Красицкая.

Работать выставка-раздача будет с 10 до 18 часов. Подумайте, целых восемь часов, чтобы найти счастье!

Отметим, что даже если вы не решились пока взять себе питомца, помочь волонтёрам и фонду «Спасем жизнь» можете, передав им корм для животных, пеленки, наполнитель для лотков, игрушки.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что 72 счастья нашли тех, кто их искал.

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#Новости#Владивосток#Зоозащитники#Приморский край#Помощь бездомным животным#Наш Город
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