Куда пойти за счастьем: жители Владивостока могут обзавестись питомцем на выставке

На выставке представят собак и кошек, за которыми сейчас ухаживают волонтеры движения «Спасем жизнь». Понравившихся питомцев можно будет забрать с собой — но только по договору об ответственном содержании. Поэтому, если вы намерены взять питомца, не забудьте прихватить с собой документ, удостоверяющий личность. Да и вообще — возьмите паспорт или права просто так… Мало ли, вдруг на этой выставке вы увидите самый милый на свете хвостик? Всё может быть.