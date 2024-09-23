Добро пожаловать домой: ничейные «хвостики» обрели хозяев на выставке во Владивостоке

Благого дела не получилось бы без партнеров, которые распространяли информацию о предстоящем мероприятии. Особую атмосферу событию придавали душевные выступления танцевальной студии «Альянс». Благодаря совместным усилиям большой дружной команды четырехлапые друзья обрели новую жизнь.