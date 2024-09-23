Добро пожаловать домой: ничейные «хвостики» обрели хозяев на выставке во Владивостоке

Posted 23 сентября, 07:00
Published 23 сентября, 07:00
Modified 23 сентября, 07:02
Updated 23 сентября, 07:02
В дальневосточной столице в сквере на Адмирала Фокина прошло благотворительное мероприятие, — выставка-раздача животных, сообщает пресс-служба городской администрации.
Благодаря традиционному событию, которое провели волонтеры движения «Спасем жизнь» при поддержке мэрии Владивостока, более 70 животных обрели новый дом. Проект «Животные города_В» осчастливил 69 котов и три собаки.
«Отдельную благодарность выражаем члену команды проекта Елене Лысенко, руководителю компании „Доринг ДВ“ за обновление инвентаря для выставок, — сообщили организаторы. — Также благодарим депутата Думы города Владивостока Артёма Володина за регулярную помощь в транспортировке и организации работы грузчиков».
Благого дела не получилось бы без партнеров, которые распространяли информацию о предстоящем мероприятии. Особую атмосферу событию придавали душевные выступления танцевальной студии «Альянс». Благодаря совместным усилиям большой дружной команды четырехлапые друзья обрели новую жизнь.
«Радует, что во Владивостоке меняется отношение к животным, — говорит Елена Лысенко, благодаря которой выставка прошла с использованием новых шатров и клеток. — Общество становится более открытым к интересам и потребностям владельцев и их питомцев. Животные становятся частью повседневной городской жизни. Одно из моих любимых направлений проекта — именно такие выставки-раздачи животных. Я вижу, что люди стали активно посещать их и забирать питомцев в свои семьи».
Важно отметить, что администрация города реализует проект «Животные города_В» с 2022 года.
«Сообщество, которому важно то, что мы делаем по пристрою бездомных животных, растет с каждым днем, — подчеркнул глава города Константин Шестаков, который посетил субботнюю выставку. — И цифры получаются хорошие. В прошлом году общими усилиями мы пристроили 600 кошек и собак. В этом — уже под 400. И такие выставки — замечательная возможность обрести себе друга».